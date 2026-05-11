New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,19 artarak 49.704,47 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,19 artışla 7.412,84 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,10 artarak 26.274,13 puana çıktı.

ABD-İran arasındaki diplomatik sürece ilişkin haber akışı yakından takip edilirken, güne düşüşle başlayan endeksler kapanışta hafif yükseliş kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD/İsrail-İran Savaşı'nda saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa İran'ın verdiği yanıtın "kabul edilemez" olduğunu belirtmişti.

Trump bugün yaptığı açıklamada da İran'ın gönderdiği son öneriyi "aptalca" olarak nitelendirerek, "Şu anda (ateşkesin) en zayıf anında olduğunu söyleyebilirim. Yaşam desteğine bağlı durumda." dedi.

Ayrıca Trump, İran'la ilgili güncel durumu ele almak üzere ulusal güvenlik ekibi ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Trump'ın İran'ın ABD'nin barış önerisine verdiği yanıtı "kabul edilemez" bulması, çatışmaların uzayabileceği ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat akışında yaşanan aksaklıkların sürebileceğine dair endişeleri güçlendirdi.

ABD ile İran arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlanamamasına yönelik artan kaygılar petrol fiyatlarını da yukarı çekti.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.00 itibarıyla yüzde 2,9 artarak 104 dolara yükselirken, aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 98,2 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, Orta Doğu'daki gerilimin enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğine ilişkin endişeleri artırırken, piyasalarda gözler ABD'de yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine çevrildi.

Öte yandan çip şirketlerinin hisselerindeki yükseliş dikkati çekerken, Micron Technology'nin hisseleri yüzde 6,5, Qualcomm'un hisseleri yüzde 8,4 ve Nvidia'nın hisseleri yüzde 2'ye yakın değer kazandı.