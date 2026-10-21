New York borsası yükselişle kapandı

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Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,69 artarak 52.856,09 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,58 artışla 7.757,17 puana, Nasdaq endeksi yüzde 1,05 kazançla 26.702,86 puana yükseldi.

ABD'de bilanço sezonu yatırımcıların odağında yer alırken, SpaceX ve Super Micro Computer'ın finansal sonuçlarının ardından yapay zeka odaklı hisselerdeki yükselişin desteğiyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Halka arzının ardından ilk kez bilançosunu açıklayan SpaceX, üçüncü çeyrekte gelirinin yapay zeka segmentinin ve Starlink abone sayısındaki artışın etkisiyle geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 161 arttığını bildirdi.

SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk, şirketin finansal sonuçlarına ilişkin düzenlenen yatırımcı konferansında, 2027 yılı sonunda 500 milyar dolar ila 1 trilyon dolar arasında yıllık gelir öngördüğünü belirtti.

Musk, SpaceX ile Tesla'nın olası bir birleşmeyi değerlendirmek üzere özel komiteler kurduğunu ancak bu komitelerin henüz bir anlaşmaya varmadığını aktardı. Bu gelişmelerin ardından SpaceX'in hisseleri yüzde 7,8 yükselirken, Tesla'nın hisseleri yüzde 3,4 değer kazandı.

Super Micro Computer'ın hisseleri de şirketin yapay zeka sunucularına yönelik güçlü talebin etkisiyle 3 aylık gelir beklentisini yükseltmesinin ardından yüzde 9,6 yükseldi.

Çip üreticilerinin hisselerinde de yükseliş görülürken, Nvidia'nın hisseleri yüzde 2,5, Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri yüzde 3,4 ve Micron Technology'nin hisseleri yüzde 1,9 değer kazandı.

Analistler, güçlü finansal sonuçların yapay zeka altyapısına yönelik yüksek harcamaların sürdürülebilirliği ve bu yatırımlardan elde edilecek getiriler konusundaki endişeleri bir ölçüde hafiflettiğini belirtti.

Yatırımcılar, yapay zeka alanındaki gelişmelere ilişkin daha fazla işaret ararken, Meta ve Tesla'nın piyasa kapanışının ardından açıklanan finansal sonuçları yakından takip edilecek.

Orta Doğu'daki gerilim ve enerji arzına ilişkin endişelerle petrol fiyatlarındaki yükseliş eğilimi sürdü.

Tahvil faizlerindeki hareketler de izlenirken, ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 5,125 seviyesine tırmandı.