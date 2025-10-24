New York borsasına enflasyon dopingi

Açılışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,50 artarak 46.968,34 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,60 artışla 6.778,84 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,89 kazançla 23.144,95 puana yükseldi.

ABD'de enflasyonun beklentilerin altında gerçekleşmesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek haftaki toplantısında faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentileri güçlendirirken, pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

Ülkede federal hükümetin kapalı kalmasının 24'üncü gününe girilirken, ekonomik veri takvimindeki aksama nedeniyle istihdam gibi önemli verilerin açıklanamaması belirsizliği artırdı. Bu ortamda, Sosyal Güvenlik maaşlarındaki yaşam maliyeti artışlarını hesaplamak için bir istisna yapılarak, bugün yayımlanan enflasyon verileri yakından takip edildi.

Buna göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin altında arttı.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de eylülde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 28-29 Ekim'de yapılacak toplantısında politika faizini 25 baz puan düşüreceğine kesin gözüyle bakılırken, aralık ayındaki toplantısında da gevşemeye devam edeceğine yönelik tahminler güçlü kaldı.

Bilanço sezonu da yakından izlenirken, dün piyasa kapanışının ardından finansal sonuçlarını açıklayan ABD'li çip üreticisi Intel, gelirinin üçüncü çeyrekte arttığını bildirdi. ABD hükümetinin hissedarı olmasının ardından açıkladığı ilk bilançoda geliri beklentileri aşan şirketin hisseleri yüzde 5'in üzerinde yükseldi.

ABD'li otomobil üreticisi Ford'un hisseleri de şirketin üçüncü çeyrek geliri ve karının beklentileri aşması sonrası yüzde 7'nin üzerinde değer kazanırken, Procter & Gamble'ın hisseleri finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından yüzde 1'i aşkın arttı.

Ticaret cephesinde ise ABD ile Çin arasında yapılacak ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserlik risk iştahını destekledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün düzenlediği basın brifinginde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Kore'de gerçekleştirilecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılacağını ve 30 Ekim Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili bir görüşme yapacağını açıklamıştı.

Analistler, Trump ve Şi arasında uzun süredir beklenen ve iki ülke arasındaki ticaret geriliminin tırmandığı bir dönemde gerçekleşecek görüşmeden çıkacak sonuçların yakından takip edileceğini belirtti.

Öte yandan ABD Başkanı Trump, ABD'nin 40. Başkanı Ronald Reagan'ın gümrük vergileri hakkında olumsuz konuştuğu "sahte" bir reklam kullandığı gerekçesiyle Kanada ile tüm ticaret görüşmelerinin sonlandırıldığını açıkladı.