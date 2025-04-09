New York borsasına Trump dopingi

ABD-Çin arasındaki tarife geriliminin tırmanmasıyla güne karışık seyirle başlayan New York borsası, ABD Başkanı Trump'ın Çin'e uyguladığı vergi tarifesini yüzde 125'e çıkartacağını ve 75 ülkeye uygulamış olduğu tarifeleri 90 gün boyunca askıya alacağını açıklamasının ardından yükselişe geçti.

Dow Jones, yüzde 6 yükselerek 39.932'den işlem görmeye devam ederken, S&P 500 ise yüzde 7,43 yükseliş yaşayarak 5.361'den işlem görüyor. Nasdaq ise yüzde 10 a yakın bir yükseliş gerçekleştirerek 16.870 seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor.

Trump: Alım yapmak için harika bir zaman

Öte yandan ABD Başkanı Trump, gün içerisinde yaptığı paylaşımda "Sakin olun, her şey yoluna girecek" ifadeleri kullanarak "Satın almak için harika bir zaman" açıklaması yapmıştı.