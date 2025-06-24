New York borsasında ateşkes rüzgarı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ve İran arasında ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Sosyal medya hesabından ateşkesin sağlandığına ilişkin açıklama yapan Trump, daha sonra da "Ateşkes yürürlüğe girdi, lütfen ihlal etmeyin." paylaşımını yaptı.

Bu gelişmelerin ardından İsrail, İran'dan ülkeye füze atıldığını öne sürerken, İsrail Savunma Bakanı da İran'a saldırı emri verdiğini duyurdu. İran Genelkurmay Başkanlığı ise İran'dan füze fırlatıldığı iddiasını yalanladı.

Analistler, jeopolitik risklerin azalmasıyla yatırımcıların iyimserliğinin arttığını belirterek, İran ve İsrail arasındaki ateşkesin sürdürülebilirliğinin değerlendirileceğini ifade etti.

Orta Doğu'daki gerilimin yatışmasıyla petrol fiyatlarındaki düşüş devam ederken, Trump, Çin'in İran'dan petrol almaya devam edebileceğini kaydetti.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed), Başkan Jerome Powell'ın, yarı yıllık Para Politikası Raporu'na dair sunumunun ilk gününde Kongre'de yapacağı konuşmanın metnini paylaştı.

Buna göre Powell, fiyat seviyesindeki tek seferlik artışın kalıcı bir enflasyon sorunu haline gelmesini önlemeye odaklandıklarını belirterek, faiz indirimleri konusunda beklemek için iyi bir konumda olduklarını yineledi.

Trump ise Powell'ın yapacağı sunuma ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, faiz indirimi konusundaki eleştirilerini tekrarladı. Trump, "Umarım Kongre, bu çok aptal ve inatçı kişinin gerçekten üzerine gider." ifadesini kullandı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de cari işlemler açığı, yılın ilk çeyreğinde yüzde 44,3 artarak 450,2 milyar dolara yükseldi.

ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 2,7 yükselerek konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlamanın sürdüğünü gösterdi.