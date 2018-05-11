New York borsasında Dow Jones yükselişle açıldı
New York borsası, haftanın son işlem gününe "karışık" seyirle başladı. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,04 artışla 24.750,43 puana ulaştı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 10,90 puan (yüzde 0,04) artışla 24.750,43 puana ulaştı. Endekste işlem gören ABD'nin en büyük cep telefonu operatörü Verizon'ın hisseleri açılışta yüzde 2,2 yükseldi.
Standard & Poor's 500 Endeksi 0,64 puan (yüzde 0,02) düşüşle 2.722,43 puanla yatay seviyeden açılırken, Nasdaq Teknoloji Endeksi 11,95 puan (yüzde 0,16) kayıpla 7.393,03 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksinde işlem gören e-ticaret devi Amazon ve elektrikli araç üreticisi Tesla'nın hisseleri açılışta sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 0,6 değer kaybetti.
Kaynak: AA