New York borsasında Dow Jones yükselişle kapandı

New York borsasında endeksler, günü karışık bir seyirle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 95,02 puan (yüzde 0,38) artışla 25.241,41 puana yükselirken, Standard & Poor's 500 Endeksi 1,98 puan (yüzde 0,07) azalışla 2.770,37 puana geriledi. Son 3 günü rekorla kapatan Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 54,17 puan (yüzde 0,71) değer kaybederek 7.635,07 puana indi.

Analistler, enerji hisselerinin petrol fiyatlarındaki artışla yükseldiğin ve teknoloji hisselerinde yaşanan değer kaybının endekslerin karışık bir seyir izlemesine yol açtığını ifade etti.

Bu arada, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tüketici kredileri nisanda 9,3 milyar dolar artarak son 7 ayın en düşük yükselişini kaydetti. Ülkede 2 Haziran ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla bin kişi azalarak 222 bin oldu.