New York borsasında Fed rüzgarı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,10 azalarak 42.171,66 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,03 azalışla 5.980,86 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,13 artışla 19.546,27 puana çıktı.

Fed, iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından para politikası kararlarını açıkladı. Banka, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

Ekonomik projeksiyonlarını da açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için mart ayında öngördüğü yüzde 3,9'da sabit tuttu. Fed'in tahminleri, Bankanın bu yıl 2 faiz indirimi öngörmeye devam ettiğini ortaya koydu.

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, artan belirsizliğe rağmen ekonominin sağlam bir konumda olduğunu belirtti.

Tarifelerdeki artışların bu yıl fiyatları yukarı çekebileceğini ve ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluşturabileceğini aktaran Powell, mal enflasyonun yaz ayları boyunca biraz daha artmasını beklediklerini dile getirdi. Powell, tarifelerin bazı etkilerini görmeye başladıklarını ve gelecek aylarda daha fazlasını görmeyi beklediklerini ifade etti.

Fed Başkanı Powell, şimdilik para politikası duruşunda herhangi bir ayarlamayı düşünmeden önce ekonominin olası gidişatı hakkında daha fazla bilgi edinmek adına beklemek için iyi bir konumda olduklarını vurguladı.

Orta Doğu'da artan gerilime ilişkin haber akışı da yakından takip edilirken analistler, yatırımcıların iki ülke arasındaki gerilime ABD'nin de doğrudan müdahil olma ihtimalinden kaygı duyduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a saldırıp saldırmama konusunda henüz nihai kararını vermediğini ancak Orta Doğu’daki bir çatışmaya dahil olmak istemediğini söyledi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 14 Haziran ile biten haftada 245 bine inerek piyasa beklentilerinin hafif altında gerçekleşti.

ABD'de piyasalar, köleliğin son verildiği güne atfen federal tatil ilan edilen "19 Haziran" (Juneteenth) dolayısıyla kapalı olacak.