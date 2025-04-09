New York borsasında ibre tersine döndü

ABD yönetiminin tarifelerine ilişkin müzakere umutlarıyla güne yükselişle başlayan endeksler, bu iyimserliğin azalmasıyla kapanışa doğru kazanımlarını geri verdi.

Tarifelere ilişkin haber akışı yakından takip edilirken, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, karşılıklı tarifelerin açıklandığı 2 Nisan'dan bu yana 70'e yakın ülkenin müzakerelere başlamak için Başkan Trump'a ulaştığını belirtti.

Ayrıca Leavitt, Çin'e yönelik toplamda yüzde 104 oranına ulaşan tarifelerin ise 9 Nisan'da yürürlüğe gireceğini kaydetti.

Söz konusu açıklama, Çin'in, ABD Başkanı Trump'ın yüzde 50 ek gümrük tarifesi getirme tehdidine yönelik, bunun olması halinde "kararlı karşı tedbirler alınacağını" bildirmesinin ardından geldi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "Eğer ABD bu yolda devam ederse, Çin sonuna dek kararlı karşı tedbirlerle yanıt verecektir." ifadesine yer verilmişti.

Trump, dün Truth Social platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Çin'in karşılıklı tarifelere misilleme olarak açıkladığı yüzde 34'lük gümrük vergilerini geri çekmemesi halinde, bu ülkeye yüzde 50 ek tarife uygulayacaklarını açıklamıştı.

Tarifelerin enflasyonu artırabileceği ve ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceğine dair endişeler de sürerken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları yatırımcılar tarafından takip edildi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in ticaret politikası değişikliklerinin nasıl sonuçlanacağını görmek için faiz oranlarında herhangi bir ayarlama yapmadan önce acele etmeyebileceğini belirtti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de Trump'ın açıkladığı tarifelerin tahmin edilenden "çok daha büyük" olduğunu, yüksek maliyetlerin tüketicilere ne kadar sürede ve nasıl yansıyacağı ile işletmeler ve tüketicilerin bu duruma nasıl tepki vereceğinin belirsiz olduğunu ifade etti.

Tarifeler Fed'in para politikası kararları için koşulları zorlaştırırken analistler, bankanın yarın yayımlayacağı son toplantısına ait tutanaklardan alınacak sinyallerin önem taşıdığını kaydetti.