New York borsasında S&P 500 ve Nasdaq'tan rekor

Gün içinde tüm zamanların en yüksek seviyelerini gören Nasdaq endeksi geçen yıl aralık ayındaki, S&P 500 endeksi de bu yıl şubat ayındaki kapanış rekorlarını tazeledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ile ticaret görüşmelerini sonlandırdıklarını açıklaması, tarife anlaşmalarına dair iyimserliği zayıflatsa da pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Dün Çin ile ticaret anlaşması imzaladıklarını, diğer anlaşmaların da yolda olduğunu söyleyen Trump, bugün ise sosyal medya hesabından Kanada ile yürütülen müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, ABD'li teknoloji şirketlerine yönelik "dijital hizmet vergisi" nedeniyle Kanada ile ticaret konusundaki görüşmeleri sonlandırdıklarını belirterek, 7 gün içinde Kanada'ya ödemeleri gereken tarife oranını ileteceklerini bildirdi.

Ülke basınında yer alan haberlerde de Avrupa Birliği'nin, ABD ile temmuz ayındaki son tarihe kadar gümrük vergisi anlaşmasına varacağından emin olduğu aktarıldı. Ayrıca, Trump'ın gelecek haftalarda Asya'daki kilit ticaret ortaklarıyla anlaşmalar yapmayı hedeflediği kaydedildi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de kişisel gelirler mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 düşerken, Eylül 2021'den bu yana ilk azalışını kaydetti.

Ülkede kişisel tüketim harcamaları da mayısta artış beklentisinin aksine yüzde 0,1 geriledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise mayısta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,7 arttı. Endeksin nisan ayındaki gibi aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,6 artması öngörülüyordu.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi de haziranda yukarı yönlü revizyonla 60,7 oldu.