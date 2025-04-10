New York borsasında Trump rallisi

Kapanışta Dow Jones endeksi, 3000 puana yakın değer kazandı ve yüzde 7,87 artarak 40.608,45 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi, yüzde 9,51 artışla 5.456,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 12,16 kazançla 17.124,97 puana yükseldi.

Dow Jones endeksi, Mart 2020'den bu yana en büyük oranda artış gösterirken, S&P 500 endeksi 2008'den bu yana en büyük günlük kazancını elde etti.

Nasdaq endeksi de Ocak 2001'den bu yana en büyük günlük artışını ve tarihindeki ikinci en yüksek kazancını kaydetti.

Yatırımcılar rahatladı

Trump'ın tarifelere ilişkin son açıklamaları ABD'nin ticaret politikasının ekonomik etkileri konusunda endişeli olan yatırımcıları bir miktar rahatlattı.

Truth Social sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Trump, ticaret, ticaret engelleri, tarifeler, kur manipülasyonu ve parasal olmayan tarifeler gibi konularda çözüm bulmak için 75'ten fazla ülkenin kendileriyle iletişime geçtiğini aktardı.

Trump, bu ülkelerin ABD'ye karşı hiçbir şekilde misillemede bulunmadığını belirterek, ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulmasını, bu sürede yüzde 10'luk temel tarife oranının uygulanmasını onayladığını kaydetti.

Ancak Trump, Çin'e uyguladığı tarifeyi ise yüzde 125'e çıkardığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, “kurtuluş günü” olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da ABD'nin ticaret partnerlerine uygulanacak karşılıklı tarife oranlarını açıklamıştı. Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, diğer ülkelerin uyguladığı tarifeler ve tarife dışı engelleri hesaba katarak ülkeye göre değişen orandaki gümrük vergisi oranlarını paylaşmıştı. Tarifelerin neden olduğu ticaret savaşı endişesiyle pay piyasalarında sert düşüşler görülmüştü.

Analistler, Trump'ın tarife politikasına ilişkin belirsizliklerin halen devam ettiğini ancak 90 günlük ertelemenin müzakerelere imkan tanıması açısından olumlu karşılandığını belirtti.

Bu gelişmelerle "korku endeksi" olarak da bilinen VIX Endeksi yüzde 35'ün üzerinde düşüşle 33,62 değerine geriledi. ABD'nin 10 yıllık tahvili ise yüzde 4,33 seviyesine yükseldi.

Muhteşem yedili uçuşa geçti

"Muhteşem yedili" olarak adlandırılan şirketlerin hisseleri de Trump'ın açıklamasıyla yükselişe geçti. Amazon'un hisseleri yüzde 11,98, Meta'nın hisseleri yüzde 14,76, Nvidia'nın hisseleri yüzde 18,72, Alphabet'in hisseleri yüzde 9,88, Microsoft'un hisseleri yüzde 10,13, Apple'ın hisseleri yüzde 15,33 ve Tesla'nın hisseleri yüzde 22,69 değer kazandı.

Öte yandan ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklar da yatırımcılar tarafından takip edilirken, Banka'nın tutanakları tarifelere ilişkin endişeleri ortaya koydu.

Tutanaklarda, Fed yetkililerinin, istihdam ve ekonomik büyümeye yönelik aşağı yönlü risklerin, enflasyona yönelik ise yukarı yönlü risklerin arttığı görüşünde olduğu aktarıldı.

Fed'in tutanaklarında, "Para politikasının görünümünü tartışırken yetkililer, bir dizi hükümet politikasının ekonomik görünüm üzerindeki net etkisine ilişkin belirsizliğin yüksek olduğunu, ihtiyatlı bir yaklaşım benimsenmesini uygun kıldığını belirtti." ifadesi yer aldı.

Analistler, ABD'de enflasyonun gidişatına ilişkin daha fazla bilgi için yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin yakından takip edileceğini belirtti.