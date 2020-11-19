New York Fed Başkanı John Williams, Vaka sayısında hızlı artış ekonomiye hasar verebilir

New York Fed Başkanı John Williams, virüs vakalarında yaşanan hızlı artışın ekonomiye hasar verebileceği uyarısında bulundu.



Ekonominin halihazırda alınan tedbirlerden çok virüs vakalarında yaşanan oynaklıklardan etkilenmekte olduğunu ifade eden Williams, "Vaka sayılarında yaşanmak olan artış büyüme hızını yavaşlatabilir" ifadelerini kullandı.



Fed'in en etkili isimleri arasında sayılan Williams, mali desteğin hayata geçmemesinin de önümüzdeki aylarda ekonominin yavaşlamasına neden olabileceğine dikkat çekti.

Yönetici, son dönemde gelen aşı haberlerinin iyimserlik kaynağı olduğu yorumu da yaptı.