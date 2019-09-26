New York Fed, varlık alımlarını artıracak

26 Eylül 2019

New York Fed, kısa vadeli faizler üçüncü çeyreğin sonuna yaklaşırken hala yüksek kalırken, repo operasyonlarıyla gerçekleştirdiği varlık alımlarını artıracağını açıkladı.

Piyasaları faizlerde geçen hafta görülen yükselişten bu yana sabit miktarda fonlayan NY Fed, Perşembe günkü repo operasyonlarının miktarında son dönemdeki teklife daha uygun bir şekilde artışa gideceğini açıkladı.

BMO Capital Markets stratejisti Jon Hill, “NY Fed yeterli likidite karşılığı olmaması riskini almak yerine şu an gerektiğinden daha fazlasını sağlama yanılgısına düşüyor. Agresif olmaya çalışıyorlar.” dedi.

Merkez bankası, dealerların nakit rezervlerinin bilançolarındaki varlıkların hacmiyle uyumsuzlaşarak gecelik faizin yüzde 10 ile olağan seviyenin dört katını aştığı 17 Eylül'den beri fonlama piyasalarına likidite veriyor.

New York Fed'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre banka 14 günlük repo operasyonlarının üst limitini Perşembe günü toplam 60 milyar dolar ile iki katına çıkaracak. Salı günü 62 milyar dolarlık teklif gelirken, üst limit 30 milyar dolar ile sınırlı idi.

Gecelik repo operasyonları için üst limit 75 milyar dolardan 100 milyar dolara çıkarıldı. Çarşamba günü 2 haftalık repo işlemlerinde 92 milyar dolarlık teklif gelmişti.