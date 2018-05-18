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New York'ta Dow Jones yatay seviyeden kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü "karışık" tamamladı.

New York'ta Dow Jones yatay seviyeden kapandı
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Dow Jones Sanayi Endeksi 1,11 puan artışla 24.715,09 puanla yatay seviyeden kapandı.

Standard&Poor's 500 Endeksi ise 7,16 puan (yüzde 0,26) düşüşle 2.712,97 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 28,13 puan (yüzde 0,38) kayıpla 7.354,34 puana geriledi. 

Haftalık bazda Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,5, Standard&Poor's Endeksi yüzde 0,5 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 0,7 düşüş kaydetti.

Kaynak: AA

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