Nikel piyasalardaki düşüşe kafa tutuyor!
Piyasalardaki resesyon korkusu nikele uğramadı. Arz endişesi yaşanan nikelin fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 45 yükselerek 16 bin dolar/ton seviyesine yükseldi. (Evrim Küçük'ün haberi)
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