Nikkei 225 endeksi 21 yılın zirvesinde

12 Ekim 2017

Asya borsalarında Çin hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi 20.994,40 puanla yaklaşık 21 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, eylülde Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3 arttı. ÜFE eylülde bir önceki aya göre ise yüzde 0,2 yükseldi. Öte yandan Japonya'da ağustos ayına ilişkin hizmet sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı.

Beklentiler doğrultusunda gelen ÜFE verisinin ardından, Japonya'da Nikkei 225 endeksi son dönemdeki yukarı yönlü hareketini sürdürerek 20.994,40 puanla Aralık 1996'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Endeks, günü ise yüzde 0,4 artışla 20.954,72 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kaybıyla 112,3 seviyelerinden işlem görüyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 3.370-3.390 dar bandında hareket ederken, kapanışa doğru yüzde 0,1 azalarak 3.385,12 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 artarak 2.474,76 puandan günü kapattı.

Öte yandan Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 31.971,14 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,4 yükselişle 28.494,52 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA