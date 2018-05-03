Nisan ayına petrol damga vurdu

03 Mayıs 2018

Saha'nın BES ve Yatırım Fonlarına yönelik değerlendirmesine göre, nisan ayında en büyük yükselişi yüzde 5,70 ile petrol gerçekleştirdi. Petrolü TL'ye karşı yüzde 2,31'lik artışla dolar izlerken, BIST 100 Endeksi yüzde 9.26 oranında değer kaybı ile ayın en fazla kaybedeni oldu.

Değerlendirmeye göre, nisanda gösterge tahvil getirisi yüzde 1,10 olarak kaydedildi. Aynı day euro/dolar paritesi yüzde 0,50 yükselirken altın yüzde 0,78 değer kaybetti.

Saha'nın değerlendirmesi şu şekilde: "Yatırım fonlarında ayın en yüksek getirisini ortalama yüzde 3,27 ile Yabancı Hisse Senetleri fonları verdi. Bu fonları yüzde 2,11 getiriyle Yabancı Borçlanma Araçları fonları izledi. En düşük getiri yüzde -6,82 ile Yerli Hisse Senetleri fonlarında oluştu.

Yatırım fonlarında Nisan ayının en yüksek getirisini yüzde 5,65 ile İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu sağladı. Onu yüzde 5,14 ile Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu izledi.

Bireysel emeklilik fonlarında en yüksek getiri ortalama yüzde 1,36 ile Yabancı Borçlanma Araçları fonları kategorisinden geldi. Onu yüzde 1,19 ile Emtia fonları izlerken en düşük getiri yüzde -6,41 ile Hisse Senedi fonlarında oluştu.

Bireysel emeklilik fonlarında Nisan ayında en yüksek getiriyi yüzde 2,82 ile Anadolu Hayat ve Emeklilik Birinci Değişken fonu sağladı. Onu yüzde 2,26 ile Avivasa Emeklilik ve Hayat Birinci Değişken fonu izledi."