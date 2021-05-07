Nisan ayında yatırımcısına en çok külçe altın kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,89, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 6,61 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından Euro yüzde 2,30 ve Amerikan doları yüzde 1,85 oranlarında kazandırırken mevduat faizi (brüt) yüzde 2,96, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 6,44 ve BIST 100 endeksi yüzde 10,40 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Euro yüzde 4,98 ve Amerikan doları yüzde 4,51 oranlarında kazandırırken mevduat faizi (brüt) yüzde 0,42, DİBS yüzde 3,99 ve BIST 100 endeksi yüzde 8,05 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Amerikan doları, üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,29, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,35 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,01, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 11,99 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,30 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 0,75 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20,80, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,78 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,21, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 23,72 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından Euro yüzde 3,05, külçe altın yüzde 8,03, Amerikan doları yüzde 11,82, mevduat faizi (brüt) yüzde 18,81 ve DİBS yüzde 24,66 oranlarında kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde Euro yüzde 11,87, külçe altın yüzde 6,13 ve Amerikan doları yüzde 1,75 oranlarında yatırımcısına kazandırırken mevduat faizi (brüt) yüzde 6,32 ve DİBS yüzde 13,06 oranlarında kaybettirmiştir.