Nöbetçi Transfer, EFT'deki zaman sınırını sona erdirdi
Birleşik Ödeme tarafından 4 ay önce faaliyete alınan Nöbetçi Transfer'le EFT'deki zaman kısıtlaması sorunu ortadan kaldırıldı... Ender Yazıcı'nın haberi...
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