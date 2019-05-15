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Nöbetçi Transfer, EFT'deki zaman sınırını sona erdirdi

Birleşik Ödeme tarafından 4 ay önce faaliyete alınan Nöbetçi Transfer'le EFT'deki zaman kısıtlaması sorunu ortadan kaldırıldı... Ender Yazıcı'nın haberi...

Nöbetçi Transfer, EFT'deki zaman sınırını sona erdirdi
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