Norveç Fonu, Kervan'a katıldı!

Kerim ÜLKER

Cuma günü talep toplaması sona eren Türkiye’nin en büyük şeker üreticilerinden Kervan Gıda’nın halka arzına, yatırımcılardan 18 kata yakın talep geldi. 2020'nin en büyük halka arzlarından birine imza atan Kervan Gıda'da dünyanın en büyük fonu Norveç Varlık Fonu, 4.7 milyon dolarlık hisse senedi alımı yaptı.

Oyak Yatırım'dan yapılan açıklamada Norveç Fonu'nun 4.000.000 TL nominal tutarlı alımı, halka arzın yüzde 7.7'si olarak ifade edildi. Norveç Kamu Fonu, 1.2 trilyon dolarlık varlığı bulunan dünyanın en büyük fonu olarak biliniyor.