Norveç Merkez Bankası, faiz oranını değiştirmedi
Norveç Merkez Bankası(NORGES), gösterge faiz oranını yüzde 0 düzeyinde sabit bıraktı.
Norveç Merkez Bankası (NORGES), gösterge faiz oranını değiştirmedi.
NORGES'ten yapılan açıklamaya göre, faiz oranı yüzde 0,00 olarak kaldı. Piyasa beklentisi de faizde değişiklik olmayacağı yönündeydi.
NORGES, muhtemelen Eylül ayındaki toplantıda faizi artıracağı sinyali verdi.
NORGES en son 2020 yılı Mayıs ayında faizi 25 baz puan indirdikten sonra son 9 toplantısında faizi değiştirmedi.
Ülkede, tüketici fiyatları yıllık yüzde 2,7, çekirdek tüketici fiyatları yüzde 1,5 seviyesinde bulunuyor.