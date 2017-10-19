Nouy: Yunan bankalarının sermaye seviyeleri yeterli

19 Ekim 2017

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bankacılık gözetim, denetim bölümünün başkanı Daniele Nouy, Yunan bankalarının sermaye seviyelerinin yeterli olduğunu söyledi.

Nouy, Yunan bankalarının hala sorunlu kredilerin azaltılması gibi büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu da ekledi.

Yunan bankalarının gelecek yıl Avrupa'daki benzerlerinden daha erken stres testleri ile karşı karşıya kalacaklarını ifade eden Nouy, "Bu stres testlerinin sonuçlarını Yunanistan için 3. gözden geçirme tamamlanmadan açıklama niyetindeyiz" diye konuştu.