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Nouy: Yunan bankalarının sermaye seviyeleri yeterli

ECB yetkilisi Nouy, Yunan bankalarının sermaye seviyelerinin yeterli olduğunu ancak Avrupa'ya göre daha erken stres testleri ile karşı karşıya kalacaklarını bildirdi.

Nouy: Yunan bankalarının sermaye seviyeleri yeterli
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Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bankacılık gözetim, denetim bölümünün başkanı Daniele Nouy, Yunan bankalarının sermaye seviyelerinin yeterli olduğunu söyledi.

Nouy, Yunan bankalarının hala sorunlu kredilerin azaltılması gibi büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu da ekledi.

Yunan bankalarının gelecek yıl Avrupa'daki benzerlerinden daha erken stres testleri ile karşı karşıya kalacaklarını ifade eden Nouy, "Bu stres testlerinin sonuçlarını Yunanistan için 3. gözden geçirme tamamlanmadan açıklama niyetindeyiz" diye konuştu.

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