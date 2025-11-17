17 Kasım 2025 Petrol fiyatları: Petrol fiyatları ne kadar? Petrol fiyatları düşer mi?

Petrol fiyatları, Ukrayna saldırısına uğrayan Rusya'nın Karadeniz'deki petrol ihracat terminali Novorossiysk'ten sevkiyatın yeniden başlamasıyla geriledi.

Brent ham petrolü yüzde 0,89 düşüşle varil başına 63,82 dolara geriledi. ABD Batı Teksas ham petrolü Cuma kapanışından yüzde 0,98 düşüşle 59,50 dolardan işlem gördü.

Her iki gösterge de Cuma günü yüzde 2'den fazla yükselmişti.

Petrol yüklemeleri yeniden başladı, riskler sürüyor

Kaynaklara göre Novorossiysk limanı pazar günü petrol yüklemelerini yeniden başlattı. Ancak Ukrayna'nın Rusya'nın petrol altyapısına yönelik yoğunlaştırdığı saldırılar, olası yeni kesintiler açısından odak noktasında kalmaya devam ediyor.

Ukrayna ordusu cumartesi günü Rusya'nın Ryazan petrol rafinerisini vurduğunu açıkladı ve Kiev Genelkurmayı pazar günü Rusya'nın Samara bölgesindeki Novokuibyshevsk petrol rafinerisine saldırdığını belirtti.

Fujitomi Securities'ten analist Toshitaka Tazawa, "Yatırımcılar Ukrayna'nın saldırılarının uzun vadede Rusya'nın ham petrol ihracatını nasıl etkileyeceğini ölçmeye çalışırken aynı zamanda geçen cumadaki rallinin ardından kâr elde etmeye çalışıyorlar" dedi.

Tazawa, "Genel olarak OPEC+ üretim artışlarından kaynaklanan arz fazlası algısı devam ediyor" diyerek WTI'ın muhtemelen varil başına 60 dolar civarında kalacağını ve 5 dolarlık bir aralıkta dalgalanacağını ekledi.

Yatırımcılar ayrıca Batı yaptırımlarının Rusya'nın arz ve ticaret akışları üzerindeki etkisini izliyor. ABD Başkanı Donald Trump pazar günü, Cumhuriyetçilerin Rusya ile iş yapan herhangi bir ülkeye yaptırım uygulayacak yasalar üzerinde çalıştığını söyledi ve İran'ın da bu listeye eklenebileceğini belirtti.

ING bir raporda petrol piyasasının 2026'ya kadar büyük bir fazlalık içinde kalmasının beklendiğini söyledi. Ancak Ukrayna'nın Rus enerji tesislerine yönelik insansız hava aracı saldırılarını yoğunlaştırması ve İran'ın küresel petrol akışının günde yaklaşık 20 milyon varillik önemli bir güzergahı olan Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankere Umman Körfezi'nde el koymasıyla birlikte artan arz risklerine karşı uyardı.