Nükleer santraldeki yangın piyasaları salladı

DÜNYA

Ukrayna’da Rus güçlerinin yaklaştığı Avrupa’nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu yangın çıktığı bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski bir patlama olması halinde bunun, Avrupa’nın sonu olacağını söyledi.

Yangın haberi Rusya Ukrayna savaşıyla risk iştahının azaldığı piyasalarda sert satışların gelmesine neden oldu. Şu sıralarda açık olan Asya piyasalarında satışlar yüzde 2'yi geçti. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1,6 gerileyerek 585.5 ile Kasım 2020'den bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 2,4 geriledi.

Hong Kong borsasında yüzde 2,5'i bulan düşüşler Çin borsalarında yüzde 1'in üzerinde Güney Kore KOSPI Endeksi yüzde 1,3; Hindistan borsasında yüzde 1,6; Avustralya'da yüzde 1 civarı satıcılı seyir yaşanıyor.

ABD vadeli endeks kontratlarında da düşüşler yüzde 1'in üzerinde. Daralan risk iştahı Asya piyasalarında ve ABD hisse senedi vadeli işlemlerinde keskin düşüşlere yol açarak ilerleyen saatlerde açılaak olan Avrupa ve ABD borsalarının da düşeceğine işaret etti.

Petrol ve altında da yükseliş

Dün 110 doların hemen üzerinde günü tamamlayan brent petrolde, haberlerin gelmesiyle 114 doları aşan varil fiyatları ilk tepkinin ardından 113 doların altına geriledi.

Gece yarısı 1.930 doların hemen üzerinde seyreden spot altın fiyatları da santralde yangın haberiyle 1.950 dolara kadar çıktıktan sonra 1.940 dolar düzeyinde işlem görüyor.