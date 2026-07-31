Nükleer yarış borsaya taşınıyor, Westinghouse gizli başvurusunu yaptı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Westinghouse Electric Company, hisselerinin halka arzı için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna gizli taslak kayıt belgesi sundu. Başvuru, şirketin finansal verilerini kamuoyuna açıklamadan düzenleyici inceleme sürecini başlatmasına imkân sağlıyor.

Nükleer teknoloji ve hizmet şirketi, halka arzda satılacak pay miktarını, hedeflenen gelir büyüklüğünü ve fiyat aralığını henüz belirlemedi. İşlemin gerçekleşmesi piyasa koşullarına ve düzenleyici kurumun değerlendirmesine bağlı olacak.

Teklifin büyüklüğü açıklanmadı

Şirket, adi hisselerini kapsayan halka arz için Form S-1 taslağını gizli olarak sunduğunu duyurdu. Gizli başvuru yöntemi, şirketlerin mali tablolarını ve risk bildirimlerini halka arzın daha ileri bir aşamasına kadar kamuya açmadan inceletebilmesini sağlıyor.

Westinghouse ayrıca hangi borsada işlem görmeyi planladığını, kullanacağı hisse kodunu ve halka arzdan elde edilecek kaynağın hangi alanlara yönlendirileceğini açıklamadı.

Sürecin ilerlemesi halinde şirketin kayıt belgesini kamuya açması, ardından pay sayısı, fiyat aralığı, aracı kurumlar ve işlem takvimi gibi ayrıntıları duyurması bekleniyor.

Sahiplikte Brookfield-Cameco dengesi

Westinghouse’un yüzde 51’i Brookfield’ın yönettiği yatırım yapısına, yüzde 49’u ise Kanadalı uranyum ve nükleer yakıt üreticisi Cameco’ya ait.

İki ortak, Westinghouse’un satın alma işlemini Kasım 2023’te tamamlamıştı. Ortaklıkta Brookfield’ın enerji yatırımları ve finansman deneyimi ile Cameco’nun uranyum, yakıt üretimi ve nükleer tedarik zincirindeki konumunun bir araya getirilmesi hedeflendi.

Halka arz, mevcut ortaklara yatırımlarının bir bölümünü nakde çevirme imkânı sağlayabilir. Ancak Westinghouse, mevcut hissedarların pay satıp satmayacağını ve yeni pay ihracı yapılıp yapılmayacağını henüz açıklamadı.

80 milyar dolarlık ortaklık masada

Westinghouse’un halka arz başvurusu, şirketin sahiplerinin ABD hükümetiyle kurduğu büyük ölçekli nükleer ortaklığın ardından geldi.

Plan, ABD’de Westinghouse teknolojisi kullanılarak toplam yatırım değeri en az 80 milyar dolar olan yeni nükleer reaktörlerin kurulmasını öngörüyor. Washington yönetiminin projeler için finansman düzenlemesi, izin süreçlerini kolaylaştırması ve uzun teslim süreli ekipman siparişlerini desteklemesi planlanıyor.

Anlaşmadaki koşulların gerçekleşmesi halinde ABD hükümeti, Westinghouse’un belirli eşiği aşan nakit dağıtımlarından pay alma hakkı kazanabilecek. Ayrıca şirketin halka arz değerinin Ocak 2029’a kadar 30 milyar dolar veya üzerine çıkmasının beklenmesi durumunda hükümete süreci başlatma hakkı tanıyan bir mekanizma bulunuyor.

Westinghouse’un şimdi yaptığı gizli başvuru ise şirketin bu tarihten önce kendi halka arz takvimini hazırlamaya başladığını gösteriyor.

Yapay zekâ elektrik talebini büyüttü

Nükleer enerji şirketlerinin sermaye piyasalarına yönelmesinde, yapay zekâ veri merkezlerinin hızla büyüyen elektrik ihtiyacı belirleyici başlıklardan biri oldu.

Kesintisiz ve yüksek miktarda enerjiye ihtiyaç duyan veri merkezleri, teknoloji şirketlerini nükleer santral işletmecileri ve enerji üreticileriyle uzun vadeli anlaşmalar yapmaya yöneltti. Bu eğilim, uzun süreli yakıt ve bakım sözleşmelerine sahip nükleer şirketlerin gelir görünümünü güçlendirdi.

ABD hükümetiyle hazırlanan Westinghouse planında da yeni reaktörlerin elektrik şebekesinin yanı sıra veri merkezleri ve yüksek hesaplama kapasitesinin ihtiyaçlarını karşılaması hedefleniyor.

AP1000 halka arzın merkezinde

Westinghouse’un büyüme planının merkezinde, şirketin üçüncü nesil basınçlı su reaktörü AP1000 bulunuyor. Şirket, yeni santral tasarımı ve ekipman tedarikinin yanı sıra mevcut nükleer tesislere yakıt, bakım, mühendislik, parça ve kontrol sistemi hizmetleri sağlıyor.

Westinghouse, büyük reaktörlerin yanında AP1000 teknolojisini temel alan AP300 küçük modüler reaktörü de geliştiriyor. Küçük modüler reaktörlerin sanayi tesisleri, savunma altyapısı, madenler ve uzak bölgeler gibi farklı kullanım alanlarına ulaşması hedefleniyor.

Şirketin düzenli bakım ve yakıt sözleşmelerinden elde ettiği uzun vadeli gelirler, halka arz sürecinde yatırımcıların değerlendireceği başlıca unsurlardan biri olacak.

Nükleer şirketler borsaya yöneldi

Westinghouse’un başvurusu, nükleer enerji sektöründeki halka arz hareketliliğinin hızlandığı bir döneme denk geldi.

Reaktör geliştiricisi X-Energy, nisandaki halka arzında yaklaşık 1 milyar dolar topladı. Deep Fission’ın ardından gelişmiş reaktör yakıtı üreten Standard Nuclear da temmuz ayında milyarlarca dolarlık değerleme hedefiyle piyasaya çıktı.

Artan elektrik tüketimi, ABD’nin yerli nükleer tedarik zincirini güçlendirme politikası ve enerji güvenliği kaygıları, sektör şirketlerine yönelik yatırımcı ilgisini destekliyor. Buna karşılık santral maliyetleri, uzun izin süreçleri ve projelerdeki gecikme riski değerlemeler üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Sıradaki eşik halka açık dosya

Westinghouse için bir sonraki kritik aşama, ABD’deki inceleme sürecinin ardından kayıt belgesinin kamuoyuna açılması olacak.

Bu belgeyle birlikte şirketin geliri, kârlılığı, borç yapısı, sipariş büyüklüğü ve faaliyet riskleri ilk kez ayrıntılı biçimde görülebilecek. Halka arzın hangi borsada yapılacağı ve hedeflenen şirket değeri de ilerleyen aşamalarda netleşecek.

Piyasa koşullarının bozulması veya inceleme sürecinin uzaması halinde şirket halka arzı erteleyebilir. Westinghouse’un başvurusu bu nedenle kesin işlem tarihinden çok, nükleer enerji yarışının sermaye piyasalarına taşındığını gösteren ilk resmî adım niteliği taşıyor.