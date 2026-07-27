Nvidia’nın OpenAI hesabında 250 milyar dolarlık risk

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Nvidia (NVDA), OpenAI’ın ABD’nin Ohio eyaletinde kurulması planlanan veri merkezi kampüsünü kiralayabilmesi için yaklaşık 250 milyar dolarlık finansman garantisi vermeyi değerlendiriyor. Görüşmeler sonuçlanırsa işlem, yapay zekâ sektöründe bugüne kadar gündeme gelen en büyük kredi desteklerinden biri olacak.

SoftBank’ın enerji iştiraki tarafından geliştirilen projenin 10 gigavat kapasiteye ulaşması planlanıyor. Veri merkezleri, çipler, enerji altyapısı ve diğer girdiler dahil edildiğinde toplam maliyetin 500 milyar doları aşabileceği hesaplanıyor.

Taraflar henüz bağlayıcı bir anlaşmaya varmadı. Nvidia, OpenAI ve ABD Ticaret Bakanlığı konuya ilişkin resmî açıklama yapmadı. Haberi aktaran kuruluş da görüşmelere ilişkin bilgileri bağımsız olarak doğrulayamadığını belirtti.

Garanti doğrudan yatırım değil

Görüşülen 250 milyar dolarlık yapı, Nvidia’nın OpenAI’a aynı tutarda nakit aktarması anlamına gelmiyor. Plan, OpenAI’ın uzun vadeli veri merkezi kira yükümlülüklerini ve projeye sağlanacak borç finansmanını Nvidia’nın garantisiyle desteklemeyi öngörüyor.

Nvidia’nın güvencesi, projeyi finanse edecek bankalar ve diğer kreditörler açısından riski azaltabilir. Böylece OpenAI, yatırım yapılabilir kredi notuna sahip olmamasına rağmen daha geniş bir finansman havuzuna ve daha uygun borçlanma koşullarına erişebilir.

Garanti mekanizması Nvidia açısından uzun vadeli bir yükümlülük riski de taşıyor. OpenAI’ın kira veya borç ödemelerinde sorun yaşaması halinde garantinin koşullarına bağlı olarak Nvidia’nın finansal sorumluluğu gündeme gelebilir.

Buna karşılık Nvidia, dünyanın en büyük yapay zekâ veri merkezi projelerinden birinde kendi çiplerine yönelik talebi yıllar boyunca güvence altına alabilecek. Görüşmeler, şirketin yalnızca donanım tedarikçisi olarak değil, yapay zekâ altyapısının finansmanında da daha büyük bir rol üstlenmeye hazırlandığını gösteriyor.

Çipler için 350 milyar dolar

Yaklaşık 250 milyar dolarlık garanti, veri merkezinde kullanılacak Nvidia çiplerinin maliyetini kapsamıyor. Nvidia ile OpenAI, 350 milyar dolara kadar çıkabilecek ayrı bir çip alımının nasıl finanse edileceğini de görüşüyor.

Her iki finansman başlığı birlikte değerlendirildiğinde Nvidia’nın proje içindeki olası etkisi 600 milyar dolarlık bir büyüklüğe temas ediyor. Ancak 250 milyar dolarlık garanti ile 350 milyar dolarlık çip finansmanı farklı yükümlülüklerden oluşuyor ve tutarların tamamının doğrudan Nvidia bilançosundan çıkması beklenmiyor.

Planın hayata geçmesi, Nvidia’nın hem finansal güvence sağlayan taraf hem de projenin başlıca donanım tedarikçisi olmasına yol açabilir. Şirket böylece OpenAI’ın veri merkezi yatırımlarını desteklerken kendi hızlandırıcıları, ağ donanımları ve sunucu sistemleri için uzun vadeli bir satış kanalı oluşturabilir.

Teknoloji sektöründe çip üreticileri, bulut şirketleri ve yapay zekâ girişimleri arasındaki karşılıklı yatırım ve alım anlaşmaları büyüyor. Küresel yapay zekâ altyapısı harcamalarının 2026’da 700 milyar doları aşması beklenirken finansman ihtiyacı, elektrik ve çip tedariki kadar belirleyici hale geliyor.

İlk kapasite 2028’de gelecek

Ohio’nun güneyinde federal araziyle özel arazileri kapsaması planlanan kampüsü SoftBank’ın enerji iştiraki SB Energy geliştirecek. İlk aşamada yaklaşık 800 megavatlık kapasitenin 2028’de tamamlanması hedefleniyor.

Kampüsün tam kapasiteye ulaşması halinde elektrik ihtiyacı 10 gigavata çıkacak. Bu ölçek, projeyi bugüne kadar açıklanan en büyük yapay zekâ bilgi işlem merkezlerinden biri haline getirecek. Tesisin tamamlanma takvimi ise henüz açıklanmadı.

Projeye tahsis edilmesi planlanan elektrik, ABD hükümetinin kontrolündeki enerji kapasitesinden sağlanacak. Japonya’nın son ticaret anlaşması kapsamında 33 milyar dolarlık doğal gaz santrali yatırımıyla enerji altyapısına katkı vermesi planlanıyor.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in enerji kapasitesinden hangi şirketlerin yararlanacağını belirleyen süreçte rol aldığı aktarılıyor. OpenAI’ın yanı sıra Anthropic, Microsoft ve Google’ın da son haftalarda projeye yönelik ilgi gösterdiği belirtiliyor.

OpenAI kontrolü artırmak istiyor

OpenAI halen bilgi işlem kapasitesinin önemli bölümünü Microsoft, Amazon ve Oracle gibi bulut hizmeti sağlayıcılarından kiralıyor. Ohio görüşmelerinin sonuçlanması, şirketin ekipmanını yönettiği daha bağımsız bir altyapı modeline geçmesinin ilk büyük adımlarından biri olabilir.

Şirketin 20 yıllık bir kira anlaşması üzerinde çalıştığı ve ödemelerin tesis faaliyete başladıktan sonra başlamasının planlandığı daha önce bildirilmişti. Uzun vadeli sözleşme OpenAI’a büyük miktarda bilgi işlem kapasitesi sağlarken onlarca yıl sürecek sabit finansal yükümlülük yaratacak.

OpenAI, daha önce Oracle ve SoftBank ile birlikte Stargate altyapı programı kapsamında ABD’de 500 milyar dolara ulaşabilecek yatırım ve 10 gigavatlık kapasite hedefi açıklamıştı. Şirket, farklı bölgelerdeki projelerle yapay zekâ modellerinin eğitimi ve kullanımı için gerekli elektrik, veri merkezi ve çip kapasitesini güvenceye almaya çalışıyor.

Ohio projesinde bundan sonraki aşamada Nvidia garantisinin koşulları, OpenAI’ın kira sözleşmesi, çip finansmanının yapısı ve enerji tahsis kararı izlenecek. İlk 800 megavatlık bölüm için açıklanan 2028 takvimi, projenin fiziksel ilerlemesini gösterecek ilk önemli eşik olacak.