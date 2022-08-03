OBASE, borsaya 'tavan' ile başladı

Yazılım ve teknoloji geliştirme şirketi OBASE, halka arz sürecini tamamladı. Son bir yılın en yüksek katılımlı halka arzını gerçekleştiren şirket, 10,5 liralık halka arz fiyatının üzerine ilk işlemlerde yüzde 10 yükselerek tavan oldu.

OBASE’in halka arzına 305.665 yatırımcıdan satışa sunulan adedin 3.78 katına denk gelen 52.879.050 pay karşılığı toplam 555.230.025 TL tutarlı talep toplandı. Bu yatırımcılara 14.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilirken, OBASE’in halka açıklık oranı yüzde 30,77 oldu.

Halka arz büyüklüğü ise 147.000.000 TL olarak gerçekleşti. Şirketin halka arz sürecine Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Ziraat Yatırım liderlik etti. Mevcut sonuçlara bakıldığında OBASE’in halka arzı, son bir yılın en yüksek katılımcı sayısına ulaşan halka arzı oldu.

OBASE’in kurucu ortağı ve CEO’su Dr. Bülent Dal, önümüzdeki süreçteki hedeflerinin hem küreselleşmeye hız vermek hem de Türkiye’ye sağladıkları katma değeri artırmak olduğunun altını çizerek, “Şimdi sahip olduğumuz bu büyük destekle ülkemizdeki entelektüel sermayeye yatırım yapıp büyüterek daha fazla beyin gücü ihracatı yapmanın ve küreselleşmeye hız vermenin zamanı” dedi.