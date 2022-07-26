Obase’de halka arz süreci başladı

Teknoloji geliştirme ve yazılım şirketi Obase’nin halka arz sürecine ilişkin detaylar belli oldu. Obase’nin paylarının halka arzına ilişkin izahname 21 Temmuz tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanarak, 22 Temmuz'da Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı. Obase’nin paylarının halka arzına Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ ile Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık edecek.

Borsa’da Satış yolu ile gerçekleştirilecek halka arzda, tüm yatırımcılar için "Eşit Dağıtım" yöntemi uygulanacak.

Talep toplama tarihleri 28-29 Temmuz olarak belirlenen halka arzda, 1,00 TL nominal değerli paylar 10,50 TL’den Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da "OBASE" kodu ile satışa sunulacak.

Obase paylarının halka arzında, şirketin sermayesinin 35 milyon TL’den 45 milyon 500 bin TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 10 milyon 500 bin TL nominal değerli 10 milyon 500 bin adet ve mevcut ortaklara ait 3 milyon 500 bin TL nominal değerli 3 milyon 500 bin adet paydan oluşan toplam 14 milyon TL nominal değerli 14 milyon adet B Grubu payların satışa sunulması planlanıyor. Halka arz sonrasında Obase’nin halka açıklık oranının yüzde 30,77 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

Şirket paylarının halka arzı, Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile gerçekleştirileceği için tahsisat grubu bulunmuyor.

"Halka arzın başarıyla tamamlanmasını temenni ediyoruz"

Konuya ilişkin çevrim içi basın toplantısı düzenleyen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü Yardımcısı Seçil Kızılkaya Yıldız, sermaye piyasalarının derinleşmesini ve gelişmesini temel misyonlarından biri olarak belirlemiş bir banka olduklarını ifade etti.

Obase’nin halka arzına aracılık etmekten ve bu çerçevede sermaye piyasalarının gelişmesine katkıda bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirten Yıldız, "Obase paylarının halka arzının başarıyla tamamlanmasını temenni ediyoruz." dedi.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdür Yardımcısı Akın Demirbağ ise Obase’nin deneyimli ve iyi yetişmiş kadrosu ile sadece Türkiye'de değil yurt dışında da katma değeri yüksek projelere imza atan ve atmaya devam edecek nitelikli bir teknoloji şirketi olduğunu vurguladı.

Demirbağ, "Özellikle veri analitiği ve yapay zeka konularında gelecekte adından sıkça söz ettireceklerine inanıyoruz. Bu kapsamda halka arzımızın herkes için hayırlı olmasını dileriz." diye konuştu.

"Ana motivasyonumuz uluslararası pazarda büyümek"

Obase Kurucu Ortağı ve CEO’su Dr. Bülent Dal da teknoloji geliştirme ve yazılım şirketi olarak başta perakende olmak üzere telekomünikasyon, ulaşım, lojistik, finans, sigorta, ilaç gibi pek çok farklı sektördeki ulusal ve uluslararası şirkete, 223 kişilik deneyimli kadroları ile şirketlerin veriye dayalı yönetim yetkinliğini artıran çözümler sunduklarını aktardı.

Dal, "Akademik iş birliklerimiz ve sektör deneyimlerimizle projeden ürüne, üründen değere dönüşen çözümlerimizle global bir şirket olma yolunda, yatırımcılarımızla büyümek en büyük hedefimiz." dedi.

Dal, "Ana faaliyet alanımız olan, veriye dayalı yönetim yetkinliğini artıran çözümlerimiz ile her geçen gün büyüyen bu pazarda, halka arzımızla ailemize katılacak yatırımcılarımız ile birlikte daha hızlı koşacağımıza inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Globalleşmenin önem verdikleri bir konu olduğuna işaret eden Dal, "Çözümlerimizi yurt dışında daha fazla duyurmayı arzu ediyoruz. Geliştirdiğimiz teknolojileri pazara daha hızlı sunmak için satış gücümüzü artırmak ve ürünlerimizin pilot çalışmalarını gerçekleştirmek bizim için önemli. Yurt dışı pazarındaki iş hacmimizi artırmanın, büyümemizin ana destekçisi olacağına inanıyoruz." yorumunu yaptı.

"Tüm gelir şirketin büyümesi amacıyla kullanılacak”

Dal, halka arz sonrasında elde edilecek gelirlerin yaklaşık yüzde 25-30’luk kısmını yeni ürün, çözümlerin finansmanı ve mevcut ürünlerin geliştirilmesinde, yaklaşık yüzde 30-35’lik kısmını şirketin yurt dışındaki satış ve pazarlama faaliyetlerini destekleyecek yurt dışı yatırımlarının finansmanında, yaklaşık yüzde 10-13,75’lik kısmını yurt içi pazarlama ve satış faaliyetlerinin geliştirilmesinde, yaklaşık yüzde 10-13,75’lik kısmını insan kaynakları yatırımlarında ve yüzde 15-17,5’lik kısmını ise şirket satın alımlarında kullanmayı planladıklarını söyledi.