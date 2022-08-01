Obase'nin halka arz büyüklüğü 147 milyon lira

Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret AŞ'nin halka arz büyüklüğü 147 milyon lira oldu.

Ziraat Yatırım'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, Obase Bilgisayar paylarının halka arzında 1 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 10,50 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 147 milyon TL olarak gerçekleşti.

Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmadı.

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre; halka arzda toplam filtre edilmemiş veriler baz alındığında, 312.620 adet emir ile satışa sunulan adedin 3,78 katına denk gelen 52.879.050 pay karşılığı toplam 555.230.025 TL tutarlı talep geldi. Mükerrer tarama yapıldıktan sonra, 305.665 adet yatırımcıdan gelen 51.723.823 TL nominal değerli talep miktarı dağıtıma konu edilmiş ve bu yatırımcılara 14.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşti.

Halka arz sonucunda sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla satışa sunulan 14.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşti.