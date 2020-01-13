Odak, enflasyon mu büyüme mi?

13 Ocak 2020

Şebnem TURHAN

Halen yüzde 12 olan politika faizinin, enflasyondaki yüzde 11.84’lük oran nedeniyle hareketinin kısıtlandığını söyleyen de var, düşen enflasyonun büyümeyi desteklemesiyle 50-100 baz puan indirim bekleyen de.. Merkez Bankası (MB) her ay yapacağı Para Politikası Kurulu’nu (PPK) yılın ilk toplantısını 16 Ocak Perşembe günü yapacak. 2019 boyunca Başkan Murat Uysal göreve geldiğinden beri 1200 baz puan faiz indiren MB’nin ilk toplantısı için piyasanın beklentileri karışık. MB’nin şu an yüzde 12’de bulunan politika faizini, enflasyondaki yüzde 11.84’lük oran nedeniyle hareketinin kısıtlandığını söyleyen analistlerin yanı sıra enflasyonda beklenen iyiye gidiş ile büyümeyi destekleme amacıyla 50-100 baz puanlık indirim olabileceğini dile getiren analistler bulunuyor.

Uluslararası yatırım bankası JP Morgan, MB’nin politika faizini 50 baz puan düşürmesini bekliyor. J.P. Morgan açıklamasında destekleyici küresel finansal zeminin, gevşek fiyat baskısı, negatif çıktı açığı ve nispeten istikrarlı bir TL’nin, parasal genişlemeyi daha da desteklediğini belirterek ocak dahil gelecek aylardaki toplantıda indirimlerin sürmesini öngördü. J.P. Morgan, temmuz başında tek haneli politika faiz oranı beklediğini belirti ve politika faiz oranını 2020’nin sonunda yüzde 9.0 olarak tahmin etti.

J.P. Morgan yalnız değil, Foreks Türkiye’nin 21 ekonomistle düzenlediği ankette de 9 ekonomist 50-100 baz puanlık indirim beklentisini dile getirdi. 12 ekonomist ise ocak toplantısında politika faizinin sabit bırakılmasını öngörüyor.

‘Ocak toplantısını pas geçebilir’

Bu beklentideki bir ekonomist de İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu. Turşucu,

MB’nin faiz indirimi gerçekleştirmesini beklemediğini belirterek, şöyle konuştu: “Enflasyon oranı yüzde 11.84 seviyesinde. Cuma günü açıklanan MB beklenti anketinde ocak ve şubat beklentilerine göre yıllık enflasyonda yüzde 12 seviyesi üzerine yükselme bekleniyor. Bu durumda MB’nin mevcut yüzde 12 politika faizi negatif faiz konumuna geçiyor. Bu durum Türk Lirası’nın reel faiz kalkanının ortadan kalkması demek olacak. Global şartlar buna bir süre daha izin verebilir. Ancak MB’nin enflasyonda düşüşün devamını gördükten sonra faiz indirimlerine başlamasının daha olası olduğunu ve bu nedenle haftaya pas geçmesini bekliyorum.”

‘Bekle-gör mü küçük oranlı düşüş mü?’

Meksa Yatırım Stratejisti Zeynel Balcı da “MB ‘bekle-gör’ diyebilir” dedi. Balcı, MB’nin toplantıda faiz değişikliğine gitmeme olasılığının yüksek olduğunu kaydederek şunları söyledi: “Faiz kararlarına esas teşkil eden en önemli parametrelerden biri enflasyon. Enflasyonda Aralık 2019 itibariyle tekrar yükseliş görüldü ve çift haneye yükselerek yüzde 11.84 oldu. MB faiz oranı ise 12 seviyesinde. Bu açıdan yeni bir faiz indirimi için enflasyonda yeniden bir faiz düşüşünü görmek isteyebilir. Ancak ekonomideki toparlanmaya katkı ve tek haneli enflasyon beklentilerine bir sinyal olması açısından küçük oranlı bir düşüş bir adım atma olasılığını da dikkatte tutmakta yara var. Ekonomik veriler ışığında bu ayki toplantıyı pas geçmesi daha yüksek olasılık.”

‘Faiz indirimi döngüsü devam edebilir’

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, JP Morgan ile paralel bir görüşte. Erkan, “MB’nin hali hazırda 2020’ye dair olarak tek haneli enflasyon yönlendirmesini devam ettirmesi ve hükümetin büyümeyi öncelikli olarak ele alan ekonomi politikaları itibariyle faiz indirim döngüsü mevcut sinyallerle devam ettirilecek gibi görünmektedir” dedi. Bu çerçevede 16 Ocak toplantısına ilişkin 50 ila 100 baz puan faiz indirimi ihtimalinin masada olduğunu kaydeden Erkan, enflasyon ile faiz marjının iyice daralmış olmasının ise MB’nin hareket alanını teoride kısıtladığını vurguladı. Erkan, yine geçtiğimiz cuma günü açıklanan MB beklenti anketinde ileriye dönük enflasyon beklentilerindeki gerileme sürdüğü için MB’nin faiz indirimlerine devam etmesi çok büyük olasılık olarak görüldüğüne dikkat çekti. Ve Erkan, 16 Ocak’ta 100 baz puanlık bir indirim beklediklerini vurguladı.