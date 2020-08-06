Odeabank, 65 milyon TL kâr açıkladı

06 Ağustos 2020

Odeabank, bu yılın ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı. 2020 yılının ilk yarısında 65 milyon TL net kâr elden Odeabank'ın aktifleri 35.9 milyar TL’ye, mevduatları 21.7 milyar TL, toplam nakdi kredileri 19.3 milyar TL’ye, toplam gayrinakdi kredileri ise 4.9 milyar TL’ye ulaştı. Söz konusu dönemde nakdi ve gayri nakdi kredilerini 2,1 milyar TL artıran banka, yüzde 20.4 toplam sermaye yeterlilik oranına ulaştı.

Yılın ilk yarısına ait finansal sonuçları değerlendiren Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü, ekonomiye katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi. Tüm dünyayı etkileyen COVID-19'a rağmen performans göstergeleri açısından başarılı bir dönem geçirdiklerini belirten Öncü, şunları kaydetti:

"COVID-19 salgını nedeniyle dünyada ve ülkemizde yaşanan belirsizliklere karşın sürdürülebilir bir şekilde büyümeye devam ediyoruz. Yılın ilk yarısında elde etmiş olduğumuz finansal başarılar müşterilerimizin bize duymuş olduğu güvenin sonucudur. Dünyada ve Türkiye’de yaşanan küresel salgın sürecinde odağımız öncelikle müşterilerimize güvenli ve hızlı bir şekilde hizmet vermek ve aynı zamanda çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak oldu. Şubelerimizden kesintisiz sürdürdüğümüz hizmetimizin yanı sıra, bireysel müşterilerimizin finansal işlemlerini şubeye gitmeden, evden daha rahat ve hızlı yapabilmeleri amacıyla Odeabank Yakından Bankacılık adıyla yeni bir bankacılık anlayışını devreye aldık. Müşterilerimize bu dönemde bir bankadan beklediği tüm hizmetleri, uzman ve deneyimli finansal danışmanlarımız tarafından dijital kanallar üzerinden sunduk. Bu zorlu dönemde ihracatçılarımızın da yanında olmaya devam ettik. İhracata ve üretime dönük yüksek katma değerli sektörlere ve firmalara, geniş ürün yelpazemiz ve uzmanlığımızla hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Odeabank olarak önümüzdeki dönemde de Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

"Dış ticaret bizim çok önem verdiğimiz bir segment"

Pandemi sürecinde ihracat yapan firmalara destek vererek Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine katkı sağladıklarını belirten Mert Öncü, bu yılın ilk altı ayında dış ticaret işlemlerinde aracılık etmek için yaklaşık 1,5 milyar TL gayri nakdi, dış ticaret finansmanı ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı için de 2,8 milyar TL nakit kredi kullanımı olmak üzere müşterilerine toplamda yaklaşık 4,3 milyar TL kredi kullandırdıklarını açıkladı. Odeabank olarak dış ticaretin büyük önem verdikleri bir segment olduğunu kaydeden Öncü, “Ülkemizin öncelikleri ve bankamızın stratejileriyle de uyumlu olarak dış ticaretin finansmanına katkı sağlayarak ticari kredilerde büyümeye odaklanmış durumdayız. Türkiye’nin, özellikle daha hızlı büyümekte olan Avrupa dışındaki yakın coğrafyalarda da dış ticaret hacim büyümesine katkı veren önemli bir dış ticaret bankası olmak istiyoruz. İhracatın finansmanına yönelik sunduğumuz kredilerle ve ihracat sektöründeki etkinliğimizle Türk ihracatçısına önümüzde günlerde de rahat nefes aldırmak için çalışıyoruz.” dedi.