Odeabank, 9 ayda kârını 81 milyon TL artırdı

11 Kasım 2020

Odeabank, 2020 yılının üçüncü mali dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2020’nin 9 aylık döneminde 103 milyon TL kâr açıklayan Odeabank’ın toplam aktifleri yılın üçüncü çeyreğinde 40.3 milyar TL, nakdi kredileri 18.7 milyar TL, gayri nakdi kredileri 5.0 milyar TL’ye ulaştı. Toplam mevduatı ise 24.9 milyar TL oldu. Sektörün en güçlü sermaye yeterlilik oranlarından birine sahip olan Odeabank, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 21.3’lük toplam sermaye yeterlilik oranına ulaştı.

“Sağlıklı ve sürdürülebilir büyümeye devam ediyoruz”

Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçları değerlendiren Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü, pandemi sürecine rağmen kârlı bir şekilde büyümeye devam ettiklerini söyledi.

Mevcut küresel eğilimlerin sektördeki yeni normale uyum sürecinin devam edeceğine işaret ettiğini belirten Öncü, "Biz de güçlü sermaye yapımız ve alanında uzman insan kaynağımızla bu değişim sürecini güvenle karşılamaya hazırız. Müşterilerimizi merkeze alan bankacılık anlayışımız ile fark yaratmayı hedefliyoruz. En iyi yatırım ürünleri sunan banka olma stratejimize odaklanarak, sağlıklı ve sürdürülebilir büyümeye devam edeceğiz. Ülkemiz ekonomisinin büyüme planları ile uyumlu olarak dış ticaretin artırılmasına yönelik ürün ve hizmetlerimizi ihracatçılara sunmayı sürdüreceğiz. Nakdi ve gayri nakdi kredi portföyümüzü büyüterek Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.

“İhracatçı firmalarımıza desteğimiz devam edecek”

Pandemi sürecinde de ihracat yapan firmaların yanında olduklarını belirten Öncü, yılın 9 aylık döneminde, dış ticaret aracılık işlemleri için net 1.2 milyar TL gayri nakdi kredi artışı, dış ticaret finansmanı ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı için de net 2.2 milyar TL nakdi kredi artışı olmak üzere toplamda yaklaşık 3.5 milyar TL finansman artışı kaydettiklerini açıkladı. Dış ticaretin Odeabank için önemli bir segment olduğunu söyleyen Öncü, “Hızlı büyüyen Avrupa dışındaki yakın coğrafyalarda önemli bir dış ticaret bankası olmak istiyoruz. İhracatın finansmanına yönelik sunduğumuz kredilerle ve bu alandaki deneyimimizle Türk ihracatçısına rahat nefes aldırmak için çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.