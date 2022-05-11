Odeabank, ilk çeyreğinde net kârını 104 milyon TL’ye yükseltti

Odeabank, 2022 yılının birinci çeyrek mali dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Büyüme performansını devam ettiren Odeabank, 2022 yılının ilk çeyreğinde net 104 milyon TL kâr elde ederken, ihtiyatlılık prensibiyle 170 milyon TL de serbest karşılık ayırdı. Odeabank 2022 yılının ilk çeyreğinde aktiflerini 58 milyar TL’ye, mevduatlarını ise 40 milyar TL’ye taşıdı.

Odeabank’ın 2022 yılının ilk üç ayında toplam brüt kredileri 28,7 milyar TL’ye, gayri nakdi kredi hacmi de geçen yılı aynı dönemine göre yüzde 80 büyüyerek 11.5 milyar TL seviyesine ulaştı. Türk lirası gayri nakdi kredi hacmi ise 2021’in aynı dönemine kıyasla yüzde 143 büyüyerek 6,4 milyar TL’ye yükseldi. Odeabank’ın Türk lirası cinsinden kredilerindeki gelişimi 2022’nin ilk çeyreğinde de devam ederek, geçen senenin aynı dönemine göre %21 oranında artışla 12,4 milyar TL oldu.

Aktif yapısının doğru yönetimi ve güçlü öz kaynak yapısı sonucu Odeabank’ın ana sermaye oranı yüzde 13,6, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 26,5 ile sektör ortalamasının üzerinde seyretmeye devam etti. Müşterilere sunulan çeşitli yatırım fonları seçenekleri ile Odeabank’ın fon hacmi 4,2 milyar TL’ye yükselirken, vadesiz mevduatın toplam müşteri mevduatı içindeki payı yüzde 19,3 seviyesine ulaştı. Doğru yönetim ve ürün çeşitliği sayesinde Odeabank mevduat dışı yönetilen varlık rakamını 6,2 milyar TL seviyesine yükseltti.

Mert Öncü: Sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak çalışmalarımıza ağırlık vermeye devam edeceğiz

Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü, bankanın 2022 ilk çeyrek bilanço sonuçları ile ilgili yaptığı değerlendirmede şöyle konuştu: “Dünyada ve Türkiye’de enflasyon artışının yaşandığı bir dönemde müşteri odaklı çalışma stratejimizi başarıyla uygulamaya devam ettik. Verimliliğe ve risk yönetimine her zamankinden daha fazla önem vererek 2022’nin ilk çeyreğinde de hem mevduatlarda hem de kredi tarafında önemli büyüme kaydettik. Vadesiz mevduatın toplam müşteri mevduatı içindeki payını yüzde payı yüzde 19,3 seviyesine taşıdık. Sadece mevduat değil toplam varlık yönetiminde fon, hisse senedi ve bonolarda da etkinliğimizi artırdığımız ve fonlama kaynaklarını çeşitlendirdiğimiz 2022 yılının ilk çeyreğinde bankanın fon hacmini 4.2 milyar TL’ye yükselttik. Odeabank olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre kişiye özel varlık yönetimi yapıyoruz. Hedeflerimizin üzerine çıkarak, büyümemizi sürdürüyor, buna paralel olarak dijital bankacılık alanında yatırımlarımıza devam ediyoruz. 2022 yılında da küresel finans alanındaki gelişmeleri yakından takip edip risklerimizi yöneterek, temkinli ve sürdürülebilir büyüme odaklı stratejimize devam edeceğiz. Fiziksel ve dijital deneyimlerimizi harmanlayarak oluşturduğumuz fijital bankacılık anlayışı ile müşterilerimize en doğru yoldan, yeni nesil bir hizmet sunarak ‘görünenden fazlası’ bir banka olma iddiamızı sürdürmeyi amaçlıyoruz. Türkiye’nin genç, dinamik ve yenilikçi bankası Odeabank olarak bize güvenen müşterilerimize sunduğumuz ürün çeşitliliği ile Türkiye’nin ve bölgenin en iyi tasarruf ve yatırım ürünleri bankası olma yönünde çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Topluma fayda sağlayan işler gerçekleştirdik.

Mert Öncü, sürdürülebilirlik ve sosyal alandaki çalışmaları hakkında şunları söyledi: “Sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında senenin ilk çeyreğini çok yoğun çalışarak geçirdik. Odeabank’ın çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetişim alanlarında bir yıllık çalışmalarımızı anlattığımız ve elde ettiğimiz sonuçları içeren sürdürülebilirlik raporumuzu bu yıl içinde yayınlamayı planlıyoruz. 2021 yılı sosyal sorumluluk çalışmalarımızı artırdığımız bir yıl oldu. Farklı sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız çeşitli sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da topluma fayda sağlayan işler gerçekleştirdik. Banka içinde oluşturduğumuz gönüllük ekipleriyle 2022 yılında da toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çeşitli düzenlemeler ve etkinliklere yer vereceğiz. Öte yandan toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek için başlattığımız Eşit Masallar sosyal sorumluluk projemize bu yıl da devam edeceğiz. Geçen yıl tiyatro sahnesine taşıdığımız Eşit Masallar oyununu bu sene de çocuklarla buluşturmaya devam ediyoruz.