Odeabank, net karını 703 milyon liraya çıkardı

Odeabank, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 141 milyon TL seviyesinde olan net kârını 703 milyon TL seviyesine yükseltti. Odeabank 2022 yılının dokuz aylık döneminde aktiflerini 63,7 milyar TL’ye, mevduatlarını ise 44,8 milyar TL’ye taşıdı.

Odeabank’ın 2022 yılının üçüncü çeyreğinde toplam brüt kredileri 32,5 milyar TL’ye, Türk lirası cinsinden gayri nakdi kredi hacmi de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 170 büyüyerek 8.5 milyar TL seviyesine ulaştı. Net faiz gelirleri 2022 yılının dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 152 büyüyerek 1.835 milyon TL‘ye yükseldi.

Bankanın yüzde 22,5 olan sermaye yeterlilik oranı sektör ortalamasının üzerinde seyretmeye devam etti. Müşterilere sunulan çeşitli yatırım fonları seçenekleri ile Odeabank’ın fon hacmi 5,3 milyar TL’ye yükselirken, vadesiz mevduatın toplam müşteri mevduatı içindeki payı yüzde 19,5 seviyesine ulaştı. Odeabank mevduat dışı yönetilen varlık rakamını 8,1 milyar TL seviyesine yükseltti.

"Kuruluşumuzun 10. yılında da kârlı ve istikrarlı büyümeye devam ediyoruz"



Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü, bankanın 2022 üçüncü çeyrek bilanço sonuçları ile ilgili yaptığı değerlendirmede şöyle konuştu: “2012 yılında Türk finans sektöründe faaliyetlerimize başlayarak çıktığımız yolculukta bugün kuruluşumuzun 10. yılında aktif büyüklük sıralamasında Türkiye’nin ilk 10 özel mevduat bankasından biri olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. On yıl kadar kısa bir sürede, müşteri odaklı yaklaşımımız ve insan kaynağına verdiğimiz değer sayesinde ticari ve bireysel bankacılık alanında yenilikçi ve hızlı çözümler geliştiren, müşterileri tarafından güvenle tercih edilen ve alanında fark yaratan bir banka olmayı başardık. Türkiye’nin en yenilikçi ve rekabetçi bankalarından biri haline geldik.

Odeabank olarak kurulduğumuz günden beri yenilikçi ve farklı bir bankacılık anlayışını müşterilerimizle tanıştırmaya devam ediyoruz. Fiziksel ve dijital deneyimlerimizi harmanlayarak, fijital bankacılık anlayışı ile müşterilerimize en doğru yoldan, yeni nesil bir hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Banka olarak ülkemize, müşterilerimize, hissedarlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza ve birlikte yürüdüğümüz paydaşlarımıza her alanda değer katmayı her zaman önceliğimiz olarak gördük. Odeabank olarak gençliğimizin getirdiği heyecanımızı son teknoloji ile harmanlayıp, paydaşlarımızı da yanımıza alarak, topluma hizmet vermeye devam edeceğiz. Kendimizi devamlı yenileyerek “görünenden fazlası” bir banka olma iddiamızı sürdürmeyi amaçlıyoruz.

Odaklandığımız alanlarda özgün, yalın ve hızlı hizmetlerimiz ile yaşamı kolaylaştıran ve sürdürülebilir toplum refahına katkı sağlayan bir banka olarak, ülkemizin ekonomik gelişimine katkı sağlamak adına tüm gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye'nin en genç özel mevduat bankası olarak bu başarıyı kısa sürede yakalamak ancak büyük bir emek ve müşterilerimizin destek ve takdiriyle mümkün olur. Bu büyük başarıya ulaşmamızda emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma, müşterilerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ederim.”