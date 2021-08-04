Odeabank, net kârını yüzde 31 oranında artırdı

Odeabank, 2021 yılı ikinci çeyreğe ait finansal sonuçlarını açıkladı. Banka, ikinci çeyrekte de büyümesini sürdürdü. Yılın ilk yarısında net kârını yüzde 31’lik artış ile 65 milyon TL seviyesinden 85 milyon TL seviyesine çıkaran Odeabank’ın aynı dönemde toplam aktifleri 43.5 milyar TL, brüt kredileri 24.1 milyar TL, mevduatları ise 28.5 milyar TL oldu.

Ticari kredilerdeki artışını 2021’nin 2. çeyrekte de devam ettiren ve ticari kredilerde özel mevduat bankalarının ortalamasının yaklaşık 2 katı büyüyen Odeabank’ın ana sermaye oranı yüzde 11,3, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 20,2 oldu. Bankanın gayri nakdi kredileri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 büyüyerek 7,3 milyar TL’ye ulaştı.

İkinci çeyrek sonunda bankanın fon hacmi 2,7 milyar TL’ye ulaşırken, vadesiz mevduatın toplam müşteri mevduatı içindeki payı yüzde 19,5 seviyesine yükseldi, mevduat dışı yönetilen varlık rakamı ise 2019 yılsonuna göre yaklaşık 2 kat artış göstererek 3,8 milyar TL seviyesine ulaştı.

“Hedeflerimize ‘fijital bankacılıkla’ ulaşacağız”

Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü, banka olarak pandemi sürecini çok yüksek bir performansla yönettiklerini söyledi. Bu süreçte dijitalleşmenin getirdiği kolaylığı insan dokunuşuyla birleştirerek “fijital” diye adlandırdıkları bir yol haritası belirlediklerini aktaran Öncü, “Odeabank olarak fiziksel ve dijital deneyimlerimizi harmanlayarak, fijital bankacılık anlayışı ile müşterilerimize en doğru yoldan, yeni nesil bir hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz fiziksel hizmetlerimizle bütünleştirdiğimiz dijital deneyimimizle Türkiye’nin ve bölgenin en iyi “fijital” bankası olmak.” diye konuştu.