Odeabank, pandemide ihracatçılara 11,7 milyar TL’lik kaynak sağladı

Odeabank, ticarette büyümek isteyen Türk şirketlerine verdiği desteklere devam ediyor. Pademinin başladığı günden bu yana banka, Türk ihracatçılara 11,7 milyar liralık kaynak sağladı. Banka, 2021 yılında Türkiye’nin dış ticaretine 3 milyar dolarlık katkı sağlamayı hedefliyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, sunduğu kaynakların yanı sıra pandemi dönemi boyunca gerçekleştirdiği Dış Ticaret Buluşmaları ile de ihracatçılara yön gösterdi. Geçen yıl yapılan 35 toplantıda, ülke çapında faaliyet gösteren 2 binin üzerinde ihracatçı ve sanayiciyle dijital platform üzerinden buluşan Odeabank, 2021’de de Dış Ticaret Buluşmaları’na devam edecek.

Ankara, İzmir, İstanbul, Gaziantep, Konya, Kahramanmaraş, Hatay, Samsun, Trabzon, Ordu, Osmaniye, Bursa, Antalya, Adana, Mersin ve Denizlili iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen online Odeabank Dış Ticaret Buluşmaları’nda, COVID-19 döneminde dış pazarlara daha kolay erişim hakkında önemli bilgiler paylaşıldı. Odeabank'ın bu toplantılarına COVID-19 salgını sona erene kadar her hafta ayrı bir ilde olmak üzere devam edilecek.

“Dış ticaret firmalarına destek vermeye devam edeceğiz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Odeabank Genel Müdür Vekili ve Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Avcı, ticari bankacılık stratejilerinin başında dış ticaretin finansmanına katkı sağlamanın geldiğini söyledi. Pandemiye rağmen bu yıl dış ticaret, atılım yaptıkları bir alan olduğunu belirten Avcı, banka olarak COVID-19 salgınının Türkiye’de etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte her hafta dijital platform üzerinden sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldiklerini kaydetti.

Dış ticaret Buluşmalarına bu yıl da devam edeceklerini söyleyen Avcı, şöyle konuştu: "Odeabank olarak, Nisan 2020 tarihinden bugüne kadar, müşterilerimize dış ticaret ve ihracatı odağımıza koyarak, yaklaşık olarak toplamda 6,2 milyar TL nakit, 5,5 milyar TL gayri nakdi olmak üzere, 11,7 milyar TL’lik kredi kullandırdık. İhracatçılarımıza destek olmak amacıyla Merkez Bankamızın Reeskont Kredileri programı çerçevesinde yaklaşık 900 milyon dolarlık reeskont kredisine aracılık ettik. Pandemi sürecinde Merkez Bankamız tarafından uygulamaya alınan ve 31 Aralık 2020 itibari ile sonlandırılan TL TCMB reeskont kredilerinde ilk aksiyon alan banka olduk ve ilk günden son güne kadar ihracatçılarımıza aktif olarak bu ürünü kullandırdık. Dünya ve ülkemiz için zor olan bu süreçte müşterilerimizin yanında olduğumuzu göstermek üzere destek paketleri açıkladık. Odeabank olarak Türkiye’de reel sektörü daha güçlü bir şekilde desteklemeye yönelik yeni finansman olanakları üretmeye devam edeceğiz. Dış Ticaret işlemlerinde toplam hacmimizi ihracatı odağa koyarak 2021 yılında 3 milyar dolar seviyesine taşımayı hedefliyoruz.”

"Yurtiçi teminat mektubu hacmimizi yüzde 100 artırmayı hedfiliyoruz"

Pandemi sürecinde ihracat yapan firmalar için finansal desteğin daha da önemli hale geldiğini vurgulayan Yalçın Avcı, Odeabank olarak "nakit yönetimi", "dış ticaret" ve "ödeme sistemlerinde" yarattıkları çözümlerle iddialı olduklarını söyledi.

Ortadoğu, Asya ve Kuzey Afrika Bölgesi'nin Odeabank’ın stratejik dış ticaret genişleme hedefleri içinde önemli bir yer aldığını belirten Avcı, "Bu da bizi yerel rekabetten ayıran en büyük faktörlerden biri. Afrika’da ve Asya’ya kadar her geçen gün genişleyen güçlü bir muhabir banka ağımız bulunuyor. Gerek merkez bankamızın ihracatçılarımız için kullanıma sunduğu reeskont kredileri, gerek ihracatın finansmanına yönelik kredilerle, özellikle Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesine yapılan ihracattaki etkinliğimizle Türk ihracatçısına önümüzde günlerde de rahat nefes aldırmak için çalışıyoruz. Yurtdışı işlemlerinin yanında yurtiçindeki gayrı nakdi işlemlerde de iddialıyız. Özellikle TL Teminat mektupları tarafında iştahımız yoğun bir şekilde devam ediyor. 2021 yılında yurtiçi teminat mektubu hacmimizi yüzde 100 artırmayı ve ticaretin merkezinde olan konumlamamızı kuvvetlendirmeyi hedefliyoruz. Yılsonuna doğru dış ticaret firmalarının kullanımına sunulmak üzere Hollanda merkezli Kalkınma Bankası FMO ile 5 yıl vadeli 25 milyon dolar tutarında kredi anlaşması imzaladık. Odeabank, imzalanan sözleşme ile 2020 yılında FMO’dan kaynak sağlayan tek Türk bankası oldu. Sağlanan fonun tamamı Türkiye`de yerleşik, ihracat yapan ve Ar-Ge faaliyetleri yürüten firmaların işletme ve yatırım finansman ihtiyaçlarını desteklemek üzere tahsis edilecek.” şeklinde konuştu.