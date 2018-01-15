Odeabank'a genel müdür ataması BDDK'ya takıldı
BDDK'nın, eski Akbank Genel Müdür Yardımcısı Kerim Rota'nın Odeabank'a genel müdür olarak atanmasına onay vermediği belirtildi.
Akbank'ın eski Genel Müdür Yardımcısı Kerim Rota’nın Odeabank Genel Müdürü olarak atanmasına Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) onay vermedi.
Bloomberg'de yer alan habere göre, BDDK’nın "neden onay vermediği" konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.
Akbank’tan 5 Aralık’ta ayrılan Kerim Rota, Odeabank ile kontrat süresinin dolması üzerine yıl sonunda görevinden ayrılan Hüseyin Özkaya’nın yerine geçmek üzere anlaşmıştı.
21 Aralık’ta Özkaya’nın ayrıldığını açıklayan Odeabank, yeni genel müdür atanana kadar görevi Genel Müdür Yardımcısı ve CFO Naim Hakim’in yürüteceğini kaydetmişti.
Odeabank'tan konuya ilişkin yorum yapılmadı.