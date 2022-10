Odeabank’tan 10’uncu yaşında 10 genç sanatçıya destek

Takip Et

Aktif büyüklük sıralamasında Türkiye’nin ilk 10 özel mevduat bankası arasında yer alan Odeabank, kuruluşunun 10’uncu yılını kutluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Odeabank kuruluşunun 10’uncu yılında 10 genç sanatçıya destek verecek. Odeabank, 35 yaş ve altında, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun ya da eğitimine devam eden 10 sanatçıya; kişi başı 100’er bin TL olmak üzere toplamda 1.000.000 TL eser üretim desteği sağlayacak.

Odeabank’ın 10’uncu kuruluş yıldönümü ile ilgili değerlendirmede bulunan Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü, şunları söyledi: “Odeabank kurulduğu günden bu yana daima yenilenen, değişimden korkmayan, aksine değişim rüzgârını arkasına alan bir banka oldu. Tam 10 sene önce, uzun yıllardan sonra lisans alarak sıfırdan kurulan ilk banka olarak bir yolculuğa çıktık. Kısa bir süre içinde. Türkiye’nin genç, dinamik ve yenilikçi bankası olarak güçlü ve emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz.”

Müşterilerimize yeni nesil fijital hizmet sunuyoruz

Hem ticari hem bireysel bankacılıkta müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmek ve onların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla dijital bankacılık alanında kesintisiz olarak yatırım yaptıklarını vurgulayan Öncü, fiziksel ve dijital deneyimlerini harmanlayarak fijital bankacılık anlayışı ile müşterilerine en doğru yoldan, yeni nesil bir hizmet sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Öncü, Odeabank’ın dijitalleşme stratejisi ve yatırımları hakkında şöyle konuştu: “Mobil bankacılık, internet bankacılığı gibi alternatif kanallarımızla müşterilerimizin her an her zaman yanındayız. Müşterilerimize sunduğumuz ürün çeşitliliği ile Türkiye’nin ve bölgenin en iyi tasarruf ve yatırım ürünleri bankası olma yönünde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geleceğe yönelik yatırımlarımız arasında yer alan dijital değer önerisi projemiz (DVP) ile bankacılık yatırım hizmetlerini tek potada birleştirme, yatırım hizmetlerinin kişiselleştirilmiş, daha erişebilir, daha demokratik bir şekilde müşteri ile buluşturmayı hedefliyoruz. Amacımız yeni bir mobil bankacılık uygulamasıyla daha yatırım odaklı servisleri, kişiselleştirilmiş bir şekilde müşterilerimize sunmak.”

Sürdürülebilirlik karar verme süreçlerimizi de belirliyor

Sürdürülebilir bir gelecek için 10 yıldır faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Odeabank, 2021 mali dönemine ait çevresel, sosyal ve ekonomik konularını kapsayan “Dünya varmış, güzel bir gelecek gibisi yokmuş” başlıklı ilk Sürdürülebilirlik Raporunu da yayımlamaya hazırlanıyor. Odeabank’ın kurulduğu günden itibaren çevresel, ekonomik ve sosyal kalkınmayı destekleyerek gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı öncelik olarak benimsediğini belirten Öncü; şunları söyledi: “Sürdürülebilirlik, bankamızın faaliyetlerinde öncelikli konular arasında yer aldığı gibi stratejilerimizi ve karar verme süreçlerimizi de belirleyen en önemli kriterlerden biridir. Bankacılık faaliyetlerimizi yürütürken ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetimsel tüm finansal ve finansal olmayan riskleri dikkate alarak sürdürülebilirliği çalışmalarımıza entegre ediyoruz. Odeabank olarak, kurulduğumuz günden bu yana herkes için değer üreten ve fark yaratan projeler ortaya koyma hedefi ile yürüttüğümüz faaliyetlerimizde, sürdürülebilirlik konusunu odağımıza alarak pozitif etki üretmeye çalışan bir bankayız.”

Öncü: Markamızın değerini her geçen gün artırıyoruz

“Odeabank olarak, Türkiye’miz, müşterilerimiz, tüm paydaşlarımız ve hissedarlarımız için katma değer yaratmayı her zaman birincil önceliğimiz olarak görüyoruz. Bankamızın 10 yılda ulaştığı başarısının arkasında tüm çalışanlarımızın emeği bulunmaktadır” şeklinde konuşan Öncü, şöyle devam etti: “Türkiye'nin en genç özel mevduat bankası olarak bu başarıyı kısa sürede yakalamak ancak büyük bir emek ve vizyonla mümkün olur. 10’uncu kuruluşumuzu kutlamamızın verdiği heyecanın yanı sıra bu büyük başarıya ulaşmamızda emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma, müşterilerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ederim. Odeabank olarak kurulduğumuz günden beri yenilikçi ve farklı bir bankacılık anlayışını müşterilerimizle tanıştırmaya devam ediyoruz. Bu anlayışın ve çalışmalarımızın bizi tercih eden müşterilerimiz tarafından da teyit edilmiş olmasından dolayı mutluyuz.”

10 sanatçıya 1 milyon TL destek

Odeabank, ekonomiye destek veren finans kuruluşu olmakla kalmayıp, toplumsal ve kültürel ölçekte yürüttüğü projelerle ‘görünenden fazlası’nı yapmaya devam ediyor. Odeabank, 2015 hayata geçirdiği sanat platformu O’Art üzerinden dijital sanata katkıda bulunmak ve yeni medya sanatçılarını desteklemek adına en önemli eğitim ve destek programlarından biri olan Piksel ile iş birliği yaparak 35 yaş ve altında, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun ya da eğitimine devam eden 10 sanatçıya; kişi başı 100’er bin TL olmak üzere toplamda 1.000.000 TL eser üretim desteği sağlayacak.

Destek, dünyaca tanınan deneyimli sanatçıların ve sektör profesyonellerinin bir araya geldiği bir eğitimci/mentor kadrosu ile gerçekleştirilen Piksel Yeni Medya Misafir Sanatçı programı kapsamında sağlanacak. Piksel ile yapılan iş birliği kapsamında burs dışında genç sanatçılara 3 aylık yoğun program sürecinde Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen sanatçıları, küratörleri, sanat profesyonelleri, koleksiyonerleri ile tanışma ve beraber çalışma fırsatları, eserlerini sergileme olanakları gibi imkanlar sunulacak.

Program kapsamında seçilecek iki sanatçıya ayrıca, ABD’nin en önemli misafir sanatçı programlarından Residency Unlimited’da 2 ay süren ve tüm masrafları Piksel ve O’Art tarafından karşılanacak eğitim desteği verilecek. O’Art ve Piksel tarafından düzenlenen 3 aylık eğitim programı sonunda, programa katılan genç sanatçılara O’Art tarafından organize edilecek sergide eserlerini sergileme fırsatı verilecek.

“Dijital sanat ve yeni medya alanında üreten genç sanatçılara destek vereceğiz”

Odeabank’ın kurulduğu günden itibaren Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasını destekleyerek, genç sanatçıların yolunu açmayı hedeflediklerini belirten Genel Müdür Mert Öncü; destek programına ilişkin şunları söyledi: “Odeabank olarak, Türkiye’miz, müşterilerimiz, tüm paydaşlarımız ve hissedarlarımız için katma değer yaratmayı her zaman birincil önceliğimiz olarak görüyoruz. Fijital bankacılık anlayışımızla, teknolojiyi, deneyimli insan kaynağımızla birleştirerek hedeflerimize hızla ilerliyoruz. Güçlü sermaye yapımız, öz kaynaklarımız ve ülkemize inancımız ile ekonomiye kaynak sağlamaya devam ederken kültür sanat alanında fark yaratacak projeleri de hayata geçiriyoruz. Kuruluşunun 10. yılını kutlayan, Türkiye’nin en genç bankası olarak, Piksel ile hayata geçirdiğimiz proje kapsamında yeni medya sanatı alanında çalışan genç sanatçılarımıza altyapı ve imkân sağlayacak, eserlerini dünyaya tanıtmak için ihtiyaçları olan desteği vereceğiz. Ayrıca kendilerine 3 aylık yoğun program sürecinde Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen sanatçıları, küratörleri, sanat profesyonelleri, koleksiyonerleri ile tanışma ve beraber çalışma fırsatları, eserlerini sergileme olanakları gibi çok değerli destekler sunulacak”.