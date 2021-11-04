Ödeal'dan girişimcilere özel fon

7 yıl önce bir start-up olarak kurulan Ödeal, ‘start-up’lara sunduğu desteği kurumsal hale getirmek ana amacıyla, “Ödeal Capital” isminde, girişimcilere özel bir fon kurdu. Fonun yöneticiliğini, Ödeal Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Günerman’ın yapacağı duyuruldu.

200 milyon TL’lik fon



Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ödeal Capital Yönetici Ortağı Emre Günerman; Ödeal Capital’i, ödeme ve elektronik para sektöründe hizmet verdikleri tüm müşterilerde hizmetlerini destekleyen veya yeni müşteri segmentlerine hizmetlerini sunmalarına yardımcı olacak şirket ve ürünlere yatırım yapma amacıyla kurduklarını belirterek; “Bu fonla aynı zamanda, 7 yıl içinde ulaştığımız liderlik pozisyonunun ve sürdürülebilir büyümemizin devamı için kendimize yeni bir büyüme kulvarı açıyoruz. Ayrıca, Türkiye’nin global fintek merkezlerinden birisi olma hedefine gücümüz nispetinde destek vermiş olacağız. Toplamda 200 milyon TL’lik şirket alımı ve yatırım yapmayı planlıyoruz. Yatırım yapmak istediğimiz şirketler ağırlıklı olarak, Türkiye'de faaliyet gösteren, Türk iş dünyasında özellikle mikro işletme ve KOBİ'lere yönelik çözümler sunan girişimler olacak. Ödeme sistemlerinin yanında, muhasebe çözümleri, e-ticaret, restoran otomasyonu gibi başlıklarda, işyerlerinin dijitalleşmelerine olanak sağlayacak servis sağlayıcılar öncelikli odağımızda.” dedi.

Eski bir ‘start-up’tan, start-up’lara kurumsal destek



7 yıl önce bir start-up olarak sektöre adım attıklarını da vurgulayan Günerman, bu süre boyunca fintek ve ödeme teknolojileri alanında faaliyet gösteren ‘start-up’larla çok iyi ilişkiler kurduklarını, bu fonla birlikte, bu süreci daha da kurumsal bir yapıya kavuşturmuş olacaklarını ifade etti.

Ödeal, 28.7 milyon TL’lik yabancı yatırım aldı

Ödeal ayrıca, bu yılın ikinci çeyreğinin sonlarına doğru kendisi de önemli bir dış fon aldı. İngiliz “SPG Holdings”, toplam hisselerin yüzde 9,9'una sahip olmak için Ödeal'a 28.7 milyon TL yatırım yaptı. Bu yatırımdan sonra Ödeal'ın değeri 290 milyon TL’ye ulaştı. Yeni gelecek fon girişleriyle birlikte, Ödeal’ın değerinin 400 milyon TL’yi aşacağı vurgulandı.