Ödeme çözümleri genişliyor: Hayhay, Merkez Bankası’ndan elektronik para lisansı aldı

Yenilikçi finansal teknoloji şirketlerinden Hayhay, kullanıcılarına esnek ve geniş kapsamlı ödeme çözümleri sunmak için bir adım daha attı.

T.C. Merkez Bankası’ndan Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Lisansı alan Hayhay, artık faaliyetlerini kendi lisansıyla yürütecek.

İhtiyaçlara özel tasarlanmış finansal ürünler

Hayhay, mevzuat kapsamında yasal temsilcilik aracılığıyla sürdürdüğü elektronik para ve ödeme hizmetleri faaliyetlerini, artık kendi lisansı ile yürütmeye başlayacak.

Bu adımla birlikte, kullanıcılar güvenli bir altyapı üzerinde işlem yapmaya devam etmenin yanı sıra, yenilikçi ve ihtiyaçlarına özel tasarlanmış finansal ürünlerle buluşmuş olacak.

"Kritik bir dönüm noktası"

Hayhay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Genel Müdürü Berk Çağlayan, atılan bu yeni adımla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Hayhay olarak, Türkiye’nin finansal teknoloji ekosistemine değer katan yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ediyoruz.

T.C. Merkez Bankası’ndan aldığımız Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Lisansı, kullanıcılarımıza sunmakta olduğumuz güvenli, hızlı ve ihtiyaca uygun finansal hizmetlerimizi kendi lisansımız altında sunmamızın önünü açıyor.

Bu adım, Hayhay’ın Finansal Hizmetler Grubu olma yolculuğunda kritik bir dönüm noktasıdır.”

Yeni ürün ve hizmetler yolda

Hayhay, elektronik para lisansıyla birlikte ürün ve hizmet yelpazesini genişletmeye hazırlanıyor.

Günlük finansal işlemleri kolaylaştıran, kullanıcı deneyimini artıran çözümlerin önümüzdeki dönemde devreye alıcağını da belirtildi.

Sürdürülebilirlik ve enerji verimliliğini odağına alan çözümlerin yanı sıra, fatura ödeme pazarındaki yenilikçi konumunu da güçlendirecek hamleler yapacak.

Hayhay, Finansal Hizmetler Grubu olma yolculuğunda, yeni iş kolları, ürünler ve iş birlikleriyle müşterilerine uçtan uca kaliteli hizmetleri vermeye devam edecek.