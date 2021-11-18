OECD Bölgesi ekonomisi 3. çeyrekte yüze 0,9 büyüdü

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü(OECD) tarafından yayınlanan rapora göre, GSYH bir önceki döneme göre yüzde 0,9 arttı. Bir önceki dönemde yüzde 1,7 büyüme yaşanmıştı.

Yıllık bazda ise büyüme yüzde 4,5 olarak gerçekleşti.

Yılın ikinci çeyrek dönemi için büyüme dönemsel yüzde 1,6'dan yüzde 1,7'ye, yıllık yüzde 13,0'ten yüzde 13,2'ye revize edildi.