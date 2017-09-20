OECD: Global büyüme hafif şekilde iyileşti

20 Eylül 2017

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), haziran ayı Ekonomik Görünüm raporunu yayımladı. Rapor hazirandan bu yana global GSYH büyümesinin hafif şekilde iyileştiğini ve 2016 yılında yüzde 3,0 olan global büyümenin 2017'de yüzde 3,5, 2018 yılında yüzde 3,7 olmasının beklendiğini bildirdi.

Büyümenin ülkeler arasında daha senkronize hale geldiğini ifade eden OECD, yatırım, istihdam ve ticaretin büyümekte olduğunu vurguladı.

Bununla birlikte güçlü ve sürdürülebilir orta vadeli global büyümenin henüz sağlanmadığını ifade eden OECD, işletme yatırımları ve ticarette toparlanmanın sağlıklı bir verimlilik büyümesini devam ettirmek için ihtiyaç duyulandan zayıf olmayı sürdürdüğünü vurguladı. Ücretlerde büyümenin hayal kırıklığı yarattığına ve bunu enflasyonu düşük seviyelerde tuttuğunu belirten OECD, gelişmekte olan ekonomilerde gelecekte güçlü büyümenin sürmesini daha derin reformlar yapılmasına bağlı olduğunu da ifade etti.

OECD raporunda, "Politika, güçlü kısa vadeli ivme karşısında durumdan memnun bir hale gelmemeli. Güçlü orta vadeli büyümeyi devam ettirmek için para politikası bazı ülkelerde genişlemeci olmayı sürdürmeli. Ancak mali ve yapısal girişimler yoluyla daha fazla yeniden dengelenme sağlanırken destek sağlamayı sürdürmek için bir gözümüz finansal istikrar üzerinde olmaya devam etmeli. Henüz olugunlaşmamış yatırım toparlanmasının büyütülmesi, yavaş verimlilik büyümesinin düzeltilmesi ve herkes için getiri toparlanmasının sağlaması için yapısal reformların yoğunlaştırılması gerekli. Mali politikanın birçok ülkede gevşetildiği ortamda, mali hareket alanının arzı güçlendirecek şekilde kullanılması çok önemli" ifadelerine yer verildi.

En ciddi revizyon Rusya için yapıldı

OECD raporunda 2017 yılı için GSYH büyüme tahmini hazirana göre değişmeyerek yüzde 3,5 olurken, 2018 büyüme tahmini yüzde 3,6'dan 3,7'ye çıkarıldı. ABD için 2017 ve 2018 büyüme tahminlerini yüzde 2,1 ve 2,4 olarak koruyan OECD, Euro Bölgesi için 2017 büyüme tahminini yüzde 1,8'den 2,1'e ve 2018 büyüme beklentisini yüzde 0,1'den 1,9'a çıkardı.

Japonya için 2017 ve 2018 büyüme tahminleri de yüzde 1,4 ve 1,0'dan 1,6 ve 1,2'ye çıkarıldı.

OECD, Çin için 2017 büyüte tahminini yüzde 6,6'dan 6,8'e revize ederken, 2018 beklentisini de 0,2 puan artırarak yüzde 6,6 olarak ortaya koydu.

Büyüme tahminlerinde en ciddi yukarı yönlü revizyon Rusya için yapıldı. OECD, Rusya için 2017 büyüme tahminini 0,6 puan artırarak yüzde 2,0'a ve 2018 beklentisini 0,5 puan yükselterek 2,1'e çıkardı.