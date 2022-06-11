Ofisfinans Finansman AŞ'ye faaliyet izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Ofisfinans Finansman AŞ'ye, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca faaliyet izni verildi.

Söz konusu şirkete kuruluş izni 2 Aralık 2021'de verilmişti.