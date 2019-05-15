Olası ABD-AB savaşı en çok Almanya'yı vuracak
Ticaret savaşında cepheler genişliyor. Gözler, Trump'ın AB'den ithal edilecek araba fiyatları üzerindeki gümrük vergisi kararına çevrildi. Trump korumacı politikalarında ısrar ederse, tetikleyeceği savaş Avrupa'da başta otomotiv olmak üzere birçok sektörü vuracak... Evrim Küçük'ün haberi...
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