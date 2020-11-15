Olumlu beklentiler güçlendi, dolar sert düştü. Peki, borsadaki ralli ne kadar sürer?

Ufuk KORCAN



Geçtiğimiz hafta yine ‘ ne haftaydı’ dedirten türdendi. ABD Başkanlık seçimlerini Joe Biden’ın kazandığı kesinleşti. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın yerine eski Maliye Bakanı Naci Ağbal getirildi, istifa eden Berat Albayrak’tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna Lütfi Elvan oturdu. Bütün yıl tüm dünyayı sarsan COVID-19 virüsüne karşı Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşının yüzde 90 koruyucu etkisi olduğu açıklandı, Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan savaş Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri kazanmasıyla sonuçlandı.

Peş peşe gelen bu haberler piyasalarda tam anlamıyla ralli yaşanmasına neden oldu. Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi tarihi zirvelerine çıkarken önceki haftayı 8.50 TL’nin üzerinde kapatan dolar kuru, sert düşüşle 7.80’in altına indi.

Faiz artırım sinyali

Hem Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın hem de Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın görevi teslim almalarından sonra yaptıkları açıklamalar hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın piyasaların duymak istediği türden konuşması tam anlamıyla piyasalar üzerinde aylardır biriken stresi şimdilik ortadan kaldırmışa benziyor. Özellikle Erdoğan’ın 19 Kasım’da yapılacak Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde yaptığı ‘Merkez Bankası’nın alacağı kararların yanındayız’ mesajı ‘faiz artışının önü açıldı’ şeklinde yorumlandı.

Kâr satışına dikkat!

Böyle yoğun gündemin ardından piyasalar yine kritik bir haftaya giriyor. Haftanın en önemli gündem maddesi Merkez Bankası’nın Perşembe günü yapacağı PPK toplantısında alacağı faizi kararı. Piyasalar faiz artırımının dışında bir seçenek görmüyor. Beklentiler ise 300-600 baz puanlık bir faiz artışının olacağı yönünde. Goldman Sachs 475, Societe Genarale 400, TD Securities 575, Medley Global 300 baz puanlık faiz artışı bekliyor. Beklentilerin altında bir faiz artırımı ya da faizi sabit tutma kararı gelmesi durumunda ise piyasalarda oluşan olumlu havanın yerini yeniden ‘kara bulutlara’ bırakacağı düşünülüyor. Uzmanlar, kararın beklentiler doğrultusunda gelmesi halinde de yatırımcıları kâr satışlarına dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.