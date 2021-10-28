ONB Finansbank, 2021'in 9 ayında aktiflerini yüzde 20 artırdı

Katar'ın en büyük bankası Qatar National Bank (Q.P.S.C.)’ın Türkiye’deki iştiraki QNB Finansbank, 2021 yılının 9 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Reel sektöre desteğini artırarak sürdüren QNB Finansbank, istikrarlı büyümesini ve güçlü finansal performansını korudu. QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, banka olarak pandemi sürecinde reel sektöre verdikleri desteği artırarak sürdüreceklerini belirtti.

30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla QNB Finansbank’ın toplam aktifleri 2020 yıl sonuna kıyasla yüzde 20 artış kaydederek 272 milyar 934 milyon TL’ye ulaşırken, aynı dönemde net kredileri yüzde 20 büyüme ile 165 milyar 828 milyon TL’ye, müşteri mevduatı ise yüzde 28 büyüme ile 161 milyar 269 milyon TL’ye yükseldi. Bankanın 2021 yılının ilk dokuz aylık döneminde net dönem kârı ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29 artış ile 2 milyar 366 milyon TL olarak gerçekleşti.