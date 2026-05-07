Oncosem sağlık alanında iki yeni sözleşme imzaladı

Oncosem ve bağlı ortaklığı Santek, sağlık sektöründeki faaliyetlerini genişletmeye devam ediyor. Şirket, Ankara'daki iki büyük hastane ile önemli anlaşmalar yaptı.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu üzerinden yapılan açıklamada ihale detayları paylaşıldı. Anlaşmaların kemoterapi ilaç hazırlama hizmetlerini kapsadığı belirtildi.

Etlik Şehir Hastanesi ile ilk anlaşma sağlandı

Şirket ilk sözleşmeyi Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Etlik Şehir Hastanesi Başhekimliği ile imzaladı. Bu kapsamda üç aylık kemoterapi ilaç hazırlama hizmeti alımı ihalesi başarıyla sonuçlandı.

Yapılan anlaşmanın toplam bedeli 9.172.451,69 TL olarak belirlendi. Sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürmesi için bu sürecin sorunsuz tamamlandığı vurgulandı.

Bağlı ortaklık Santek yeni sözleşme yaptı

İkinci anlaşma ise şirketin yüzde yüz bağlı ortaklığı olan Santek Sağlık Turizm Tekstil ve Sanayi A.Ş. tarafından yapıldı. Bu sözleşme Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile hayata geçti.

Taraflar arasında bir aylık kemoterapi ilaç hazırlama hizmet alımı için karşılıklı imzalar atıldı. Sözleşmenin bedeli ise 4.394.986,62 TL olarak resmi kayıtlara geçti.