Oncosem’den 5 yıllık büyük sözleşme

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Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ONCSM), İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimliği ile yeni bir iş ilişkisine başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.

Sözleşmenin bedeli 273 milyon TL’ye yaklaşıyor

Şirketin açıklamasına göre 60 aylık “Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmet Alımı” kapsamında imzalanan sözleşmenin toplam bedeli 272 milyon 999 bin 916 TL olarak belirlendi.

Oncosem, beş yıllık sözleşmenin kemoterapi ilaç hazırlama hizmetlerindeki konumunu güçlendirmesini ve uzun vadeli iş hacmine katkı sağlamasını bekliyor. Şirket ayrıca anlaşmanın operasyonel kapasiteyi ve sağlık hizmetleri alanındaki faaliyetlerini destekleyeceğini belirtti.