Oncosem'in 133 milyon liralık yeni ihale süreci netleşti

Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ONCSM), Bursa ve Ankara illerinde bulunan iki farklı hastane ile toplamda 133 milyon 620 bin 588,70 TL bedelle kemoterapi ilaç hazırlama hizmet alımı sözleşmesi imzaladı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaşılan verilere göre, söz konusu hizmet alım süreçlerinin şirket cirosuna doğrudan etki edeceği bildirildi.

Bursa hastanesi ile 96 milyon liralık sözleşme aşaması tamamlandı

Şirket ile Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi Başhekimliği arasında 36 aylık kemoterapi ilaç hazırlama hizmet alımı sözleşmesi 96 milyon 983 bin 458,80 TL bedelle imzalandı. Sağlık Bakanlığı tarafından planlanan hastane açılış tarihine göre kurulum süresi dikkate alınarak yer teslimi yapılacağı açıklandı. Yüklenici Oncosem'in resmi bildirimin ardından 120 takvim günü içinde kurulumları tamamlaması kararlaştırıldı. Hastanenin faaliyete geçeceği kesin tarihin belli olmaması sebebiyle kurulum süreci sözleşme süresi dışında bırakıldı.

Ankara hastanesi sözleşmesinin bedeli 36 milyon lira olarak kaydedildi

İkinci KAP bildiriminde, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ile 8 aylık kemoterapi ilaç hazırlama hizmet alımı için anlaşma sağlandığı ifade edildi. İlgili sözleşmenin bedeli 36 milyon 637 bin 129,90 TL olarak onaylandı. Her iki şehirdeki hastanelerle yapılan anlaşmaların resmi iş başlangıç tarihi 1 Haziran 2026 şeklinde beyan edildi.