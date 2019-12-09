Önden yüklemeli 'son' faiz indirimi

09 Aralık 2019

Şebnem TURHAN

Piyasanın gözü, son 4 toplantıda politika faizini 1000 baz puan indirimle yüzde 14'e çeken Merkez Bankası’nın perşembe günü alacağı karara çevrildi. Analistler yılın son indiriminin ardından MB'nin fazla bir marjı kalmayacağını savunarak faizlerde frene basılacağı görüşünde. İyimserliğin sürmesi için yabancı sermaye girişi şart.

Merkez Bankası (MB), 12 Aralık Perşembe günü yılın son Para Politikaları Kurulu’nu (PPK) toplayacak. Temmuz'dan bu yana son 4 toplantısında politika faizini 1000 baz puan indiren Merkez’in bu haftaki toplantısında piyasa indirim beklentileri 150 baz puanda şekilleniyor. Ancak analistler 200 baz puanı da sürpriz olarak görmüyor. Şu an politika faizi %14 seviyesinde.

Enflasyonda beklentilerden iyi gelen kasım verisi Merkez Bankası’nın elini de rahatlatmıştı. Enflasyonun %12’nin altında yılı tamamlaması muhtemel. Bu da MB’ye hareket alanı tanıyor. Ancak bu toplantının önden yüklemeli son faiz toplantısı olduğu da belirtiliyor. Meksa Yatırım Stratejisti Zeynel Balcı, faizin %12’ye çekilmesinin beklendiğini söyleyerek, “Bu indirimin ardından çok marj kalmıyor. Merkez, frene basacaktır. Çünkü şu an iyimserlik olmasına rağmen kur çok aşağı gelmiyor, CDS’ler 300’ün altına düşmüyor. Sıcak para çıkışı var. İyimserliğin kalıcı gelmesi için yabancı girişini görmek lazım” diyor.

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan da 2020’de 8 olan PPK sayısının 12’ye çıkarıldığını anımsatarak, ‘daha sık ve daha küçük dilimlerle’ faiz indiriminin yapılacağını belirtiyor ve şunları söylüyor: “MB, faiz indirimlerini önden yüklemeli yapıyor ve cari enflasyonu değil ileriye dönük beklentileri dikkate alıyor.” Erkan, faizde tek hane beklentisine de dikkat çekerek, gözlerin enflasyonda olacağına işaret ediyor.